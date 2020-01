Nyelészavar: mikor utalhat rákra?

A nyelési nehézséget orvosi nyelven diszfágiának hívjuk, és számtalan oka lehet a leghétköznapibb betegségektől a daganatos kórképekig. Ilyen hétköznapi kiváltó oka lehet például a megfázás, az influenza, a torokgyulladás, atüdőgyulladásvagy valamilyen sérülés a szájban. A nyelési nehézséget nem mindig kíséri fájdalom, az érintettek gyakran úgy írják le, hogy olyan, mintha gombóc lenne a torkukban. Fontos kiemelni, hogy a nyelési nehézség csak egy tünet, nem maga a betegség, ezért tudnunk kell az okát, hogy gyógyítani tudjuk.

Mikor utalhat rákra?

A nyelészavar a nyelőcsőrák és a pajzsmirigyrák tünete is lehet. A nyelőcsőrák a korai stíádiumban nem okoz tünetetek, a panaszok csak később, a daganat növekedésekor jelentkeznek. Ebben a stádiumban a betegség egyik legjellemzőbb tünete a nyelési nehézség, amely fájdalmas nyelést vagy a falat elakadását is okozhatja. A jelenség leggyakrabban először kenyér, hús, nyers zöldségek, gyümölcsök vagy darabos ételek fogyasztása közben jelentkezik, van, hogy rövid időn belül el is múlik, de később visszatér, végül pedig állandósul és fokozódik. Ez utóbbi állapotban már a folyadék és a pépes ételek elfogyasztása is problémát jelenthet a betegnek. A nyelési nehézség mellett egy idő múlva más tünetek is jeletnkeznek: teltségérzés, rekedtség, tartós csuklás vagy nyomásérzés.

A nyelőcső szűkületeinek vizsgálatára ideális vizsgálat az úgynevezett nyelésröntgen, amely teljesen veszélytelen és fájdalmatlan, ám annál többet árulkodik a tünetek mögött megbújó lehetséges okokról.

A nyelőcsőrákhoz hasonlóan a pajzsmirigyrák is sokáig tünetmentes maradhat, és az is változó, hogy kinél milyen panasz jelentkezik először. Legtöbbször egy tapintható pajzsmirigygöb megjelenése kelt gyanút, de előfordul az is, hogy mással nem indokolható rekedtség és nyelészavar a betegség az első tünete.

A szakértők azt ajánják, hogy amennyiben legalább három napja fájdalmas vagy nehézkes a nyelés, és állapotunkban nem következik be javulás, úgy mindenképpen keressük fel az orvosunkat a pontos diagnózis felállítása és a kezelés elkezdése érdekében.