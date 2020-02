Torokfájás: mi segít, a hideg vagy a meleg?

Torokfájás, köhögés, rekedtség, bedugult vagy csöpögő orr - tavasszal (sokszor ősszel is) a megfázás gyakori, a nátha és az influenza is fertőz. Ilyenkor jönnek a "legjobb" tanácsok a családból és a barátoktól: "Ha kapar a torkod, segít egy meleg sál" - mondja az egyik. "A torokgyulladást jobb inkább hűteni" - erősködik a másik, arra hivatkozva, hogy a mandulaoperációja után az orvos azt javasolta neki, hogy egyen vaníliafagylaltot - írja a Spiegel Online

A kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni, hiszen a felelet sok mindentől függ - mondta korábban a német internetes újságnak Karl-Bernd Hüttenbrink, a kölni egyetemi klinika fül-, orr-, gégészeti poliklinikájának munkatársa. A torokfájást ugyanis sokféle tényező okozhatja. Általában a garatban váltanak ki gyulladást a vírusok, ami összefügghet egy megfázással is. A kórokozók ilyenkor. De baktériumok is okozhatnak fájdalmat a torokban.A megfázással párosuló torokfájáskor a vírusok a nyálkahártya sejtjeit támadják meg - magyarázza Hüttenbrink. Ez a fehérvérsejteket riasztja és küldi a helyszínre. Megkezdődik az immunrendszer küzdelme a vírusok ellen. Az immunsejtek ilyenkor szétrombolják a vírusok által megtámadott nyálkahártya-sejteket. A szövet begyullad, és fájni kezd. Mi a teendő ilyenkor?A tudományos adatbázis viszonylag gyenge, kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy mi a helyes kezelése a megfázásból és náthából fakadó torokfájásnak. A torokfájás azon típusait, amelyeket vírusok okoznak, általában és tipikusanaz emberek - magyarázza Hüttenbrink. Ökölszabályként csak annyit tett ehhez hozzá: jó az, ami jót tesz. A klinikai praxis azt mutatja, hogy az emberek általában - mintegy 80 százalékban - a meleget részesítik előnyben torokfájáskor.

Tudományos szempontból is ésszerű ez: melegben kitágulnak az erek, a véredények, így a torokban és a garatban a nyálkahártya vérellátása is javul. Az elpusztított vírusokat, sejteket, a torokváladékot és a gennyet ily módon gyorsabban elszállíthatja a szervezet. "Az embernek az lesz az érzése, hogy ismét több hely van a torkában."

Antibiotikumokat pótol a büdös, áporodott zokni

Összegzésképpen a Spiegel Online megállapítja: a hideg a fájdalmat csillapítja, a meleg viszont feloldja a torokváladékot. Vagyis a megfázás okozta torokfájásnál "ízlés kérdése", hogy ki melyik módszer mellett dönt. Egy mandulaoperáció után viszont egyértelmű a helyzet: a hideg véd attól, hogy vérezni kezdjen a seb. Különösen a vanília kedvelőinek kerülhet ez sok pénzébe...

A hideg viszont összehúzza az ereket. "Ezért előnyös a hideg a mandulaoperáció után: a seb így kevésbé vérzik, és a fájdalom is enyhül" - mondja Hüttenbrink. A fájdalomcsillapító hatás miatt fordul elő, hogy a torokfájósok egy része is inkább a hűtésre esküszik. A "klasszikus" garatbeli vírusfertőzés lefolyását azonban. Meleg sál vagy forró tea - csak a páciens közérzetét javítja. Bizonyos fürdők révén fokozhatjuk a vérkeringést is fej tájékán - magyarázza Hüttenbrink.Hatékonyabb "népi gyógymódok" léteznek ugyanakkor a torok baktériumfertőzéseire. E fertőzéseket elsősorban a streptococcusok okozzák - a baktériumfertőzést valószínűsítik például a megduzzadt nyirokcsomók. Ilyenkor az antibiotikumok segíthetnek. És ekkor lehet hasznos a nagypapa büdös, áporodott zoknija - mondja meglepő módon a kölni klinika szakértője.Ha ugyanis egy ilyen sokat és lehetőleg hosszan használt ruhadarabot a nyakunk köré tekerünk, akkor ez az undorító eljárás mégiscsak hasznos lehet. A gyapjúzoknikban ugyanis, amelyek elég sokáig "tartózkodnak" a cipőben, vagyis kellemes meleg és nedvesség uralkodik bennük, gombák telepedhetnek meg - ez ugyanis ideális környezet számukra. Ezek. Márpedig aki a nyaka köré tekert zoknit hordja, az így antibiotikumot lélegez be. A legjobb ilyenkor - döbbenti meg olvasóit a Spiegel -, ha minél tovább hordjuk a zoknit előzőleg, és lehetőleg nem mosunk lábat előtte...Természetesen ma már az antibiotikumok korát éljük , és nincs szükség ilyen undorító módszerekre. Ugyanakkor az antibiotikumok túlzott használata sem ajánlatos. A baktériumok ugyanis rezisztenssé válhatnak, és az ellenszerük ezáltal pedig hatástalanná.A hideg és a meleg mellett - ízlés szerint - a bonbon szopogatása is jót tehet torokfájáskor . Egyrészt ez fokozza a nyáltermelést, mi megkönnyíti a nyelést. Aki inhalál, a nyálkahártyát ellátja nedvességgel, és megakadályozza, hogy a védekezésre szolgáló csillószőrök leragadjanak. Ha azonban néhány nap után sem javul a helyzet, a torokfájás nem enyhül, vagy éppenséggel a fájdalmak a megfázástól függetlenül is fellépnek, akkorAz egészséges életmód - egészséges táplálkozás, sport és friss levegő - a torokgyulladás kockázatait csökkenti. A dohányzás viszont károsítja a nyálkahártyát.