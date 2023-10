Szívgyógyszerek, amelyekre tilos alkoholt inni

A szív-érrendszer betegségeire, problémáira igen gyakran rendelnek el gyógyszereket akár megelőzés, akár kezelés céljából. Ezek közé tartoznak a többi között a magas vérnyomás, a szívritmuszavarok, a pulmonális hipertónia és a szívelégtelenség kezelésében szerepet játszó gyógyszerek, illetve azok is, amelyeket egy szív-érrendszeri esemény, például anginás roham, vagy szívinfarktus után kell szedni. Előfordul továbbá, hogy ilyen típusú gyógyszerekkel más betegségeket kezelnek, példáult migrént, esszenciális tremort – foglalta össze dr. Kapocsi Judit PhD, a KardioKözpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája.

Egyes szívgyógyszerek szedése mellett fontos körültekintőnek lenni az alkoholfogyasztással. Fotó: Getty Images

Mivel igen széles körben használt gyógyszerekről van szó, mindenképpen figyelemre méltó az a néhány évvel ezelőtti tanulmány, amelyben mintegy 17 ezer alkoholfogyasztót vizsgáltak. Kiderült, hogy esetükben a szívgyógyszerek voltak azok, amelyeknél a legnagyobb, közel 24 százalékos arányban jelentek meg lehetséges alkohol-kölcsönhatások. Ez annyit tesz, hogy a szívgyógyszerek szedése mellett az alkoholfogyasztás kellemetlen, esetleg súlyos tüneteket okozott. Különösen igaz volt ez a vérnyomáscsökkentők esetén.

Problémát okozhat a gyógyszerek melletti italozás

Az alkohol hatása összetett. Lehet vérnyomást csökkentő, de akár vérnyomást növelő hatása is. A szervezet és a beteg állapotától is függ, hogy milyen hatás érvényesül. Ha a beteg mája egészségesen működik, az alkohol – lévén, hogy szorongásoldó hatású – akut esetben, kisebb adag fogyasztása esetén csökkentheti a vérnyomást az úgynevezett vazodilatáció, vagyis az erek kitágulása következtében. Ha tehát a vérnyomáscsökkentő mellett alkoholt iszik valaki, még alacsonyabbá válhat a vérnyomása, olyan tüneteket okozva, mint a szédülés, zavartság, álmosság, vagy akár egy-egy veszélyes esés, ájulás. A krónikus, rendszeres alkoholfogyasztás, főleg nagyobb mennyiségben, provokálhatja azonban a vérnyomás emelkedését is.

Az is gyakori, hogy amikor valaki olyan vérnyomáscsökkentőt szed, mint a vazodilatátorok és az alfa-blokkolók, és mellette iszik, akkor ortosztatikus hipotenziót tapasztal. Így hívjuk a felálláskor és helyzetváltoztatáskor jelentkező hirtelen vérnyomásesést. Ennek veszélyét főként az elesésekből származó sérülések jelentik, elsősorban idősebb pácienseknél.

Mindezeken túl számos olyan májenzim ismert, amelyek kölcsönhatásban vannak a szívgyógyszerekkel, ezért előfordulhat, hogy megváltoztatják a gyógyszerek szintjét a véráramban. Ugyanis sokszor a májenzimek felelősek a gyógyszerek lebontásáért és kiválasztásáért. Ezért például a fokozott alkoholfogyasztás miatti májbetegségek kihatással vannak arra, hogyan tudja felhasználni a szervezet a szívgyógyszereket. A magasabb dózisú gyógyszerek pedig felerősíthetik a mellékhatásokat.

Különösen e gyógyszerek szedésénél kell figyelni

Az alfa-blokkolóknak jelentős kölcsönhatása lehet az alkohollal. Elsősorban vérnyomásesés és tompító, nyugtató hatás fordulhat elő, ezek minden, esetleg veszélyes következményével. Éppen ezért az ilyen típusú gyógyszerek elrendelésekor mindenképpen egyeztetni kell az orvossal a lehetséges alkoholfogyasztásról, ugyanis az sokszor kerülendő, de legalábbis limitálni kell a mennyiséget.

A nitroglicerin- és az izoszorbidtartalmú szerek értágító és anginaellenes gyógyszerek, amelyekkel megelőzhető lehet egy újabb anginás roham. Alkohollal párhuzamosan fogyasztva ezek mellett is alacsony vérnyomás és nyugtató hatás fordulhat elő.

A béta-blokkolók az alkohollal együtt szintén tovább csökkentik a vérnyomást, aminek következtében fejfájás, zavartság, ájulás, szívritmusváltozás következhet be, különösen a gyógyszerszedés első időszakában, vagy ha változik a dózis.

Az előbbihez nagyon hasonló következményei lehetnek a vízhajtók és az alkohol kombinációjának. Ráadásul, mivel az alkohol maga is rendelkezik vízhajtó hatással, így a fokozott folyadékvesztés folyadékhiányos állapotot okozhat, illetve vérnyomáscsökkenést, amelyre válaszként érösszehúzódás léphet fel, a vérnyomás "kiugrásához" vezetve.

„Ha valakinek szívgyógyszert, vérnyomáscsökkentőt ír fel az orvos, előzetesen fel kell világosítani a szedett gyógyszerekről és az olyan életmódbeli szokásokról is, mint az alkoholfogyasztás. Ilyenkor már kiderülhet, mi ajánlott, mi kerülendő, illetve milyen következmények fordulhatnak elő” – mutatott rá dr. Kapocsi Judit PhD. „Még ezek után is fontos elolvasni a betegtájékoztatót, megismerkedni a dózisokkal és az esetleges mellékhatásokkal. Bármilyen kellemetlenség, állapotromlás, alkohol-kölcsönhatás jelentkezik, ajánlott felkeresni az orvost, és egyeztetni vele a szükséges teendőkről” – tette hozzá. A szakember az javasolja, egészséges májműködés esetén egy-egy pohár (1-2 deciliter) bor, vagy egy doboz sör még nem tiltott, a tömény italokat azonban inkább kerüljük.