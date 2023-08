Megdöbbentő, miért hétfőn történik a legtöbb szívroham

Mint azt megírtuk, egy korábbi kutatás szerint a nap folyamán reggel fél 7 órakor a legvalószínűbb a szívroham vagy az agyérgörcs. A hét napjait tekintve pedig a hétfő a legkockázatosabb a szívünkre nézve – derült ki a Brit Szív- és Érrendszeri Társaság legújabb kutatásából, amely a szívroham legsúlyosabb típusa, az úgynevezett ST-elevációs miokardiális infarktus (STEMI) előfordulását vizsgálta.

A szívinfarktus legsúlyosabb típusa hétfőn alakul ki a leggyakrabban. Fotó: Getty Images

A belfasti dr. Jack Laffan kardiológus által vezetett kutatás több mint tízezer beteg adatait vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy a hétfőkre jellemző kockázatemelkedésben kulcsszerepet játszhatnak a hétvégi szokások és az új hét kezdetével járó stressz egyaránt. „Jelentős összefüggést találtunk a munkahét kezdete és a STEMI előfordulása között. Ezt korábban mások is leírták már, de továbbra is kuriózumnak számít” – idézi a thehealthy.com Laffan doktort.

Mit tehetünk a megelőzésért?

Bár valószínűleg több tényező is felelős a szívroham kialakulásáért, a kardiológus arra figyelmeztet, hogy nagyon fontos, hogy próbáljunk fix alvási rutint kialakítani, illetve tartsuk magunkat ahhoz hétvégén is. Szervezetünknek ugyanis van egy természetes ritmusa, a cirkadián ritmus, amely alvás-ébrenlét ciklusunkat irányítja. Ez a belső óra a szív egészségében is fontos szerepet játszik. Dr. Laffan szerint a hétfői szívrohamok összefügghetnek a szervezet megzavart hétvégi alvási ciklusával.

Nem érdemes tehát pénteken és szombaton sokáig fennmaradni, ahogy az élvezetekkel is legyünk mértékletesek. Bár a hétvége a legtöbb ember számára a lazítás ideje, az alkohol és a kevésbé szívbarát ételek fogyasztása, valamint a testmozgás mellőzése a szívre nézve súlyos következményekkel járhat.

Ezenkívül sokak számára ismerős lehet a közelgő munkahét miatti vasárnapi stressz és szorongás. Dr. Joel K. Kahn integratív kardiológus az Insidernek nyilatkozva elmondta, hogy az előttünk álló hét miatti aggodalmak miatt megugorhat az adrenalin- és kortizolszint. Ez nemcsak a vérnyomást növelheti, hanem a véralvadást is fokozhatja – márpedig egyik sem előnyös a szív számára. Érdemes lehet a vasárnapot ezért stresszcsökkentő tevékenységek beiktatásával tölteni, például jógázni, meditálni, a hétfőt pedig ráérősen megtervezni, így szívbarátabban indulhat az új hét.