Infarktust okozhat a testünkben lévő mikroműanyag

A világ szinte minden részén kimutatták már a mikroműanyagot a déli sarkvidéktől az északiig, így talán nem is meglepő, hogy ezek az anyagok az emberi szervezetben is megtalálhatóak. Egy frissen publikált kutatásban a műanyagszennyezés potenciálisan életveszélyes hatásaira figyelmeztettek. Megállapították ugyanis, hogy jelentősen megnövekedik a szélütés és a szívroham kockázata azoknál az embereknél, akiknek az ereiben felhalmozódik a műanyag – írja a The Guardian.

Szervezetünkben is ott vannak a mikroműanyagok. Fotó: Getty Images

Nápolyi kutatók artériás betegségben szenvedők ereiből vételeztek zsíros plakkokat, és csaknem minden másodiknál apró polietilén- vagy polivinil-klorid (PVC) részecskékkel szennyezett lerakódásokra bukkantak. Az olasz orvosok azután kezdtek a kutatásba, hogy az adataik rámutattak: az alacsony kockázatúnak ítélt betegeknél is egyre növekvő számban fordult elő stroke és szívroham.

Összesen 304 betegről ereiből távolítottak el zsíros plakkokat, amelyek a stroke egyik jól ismert rizikótényezői, és majdnem minden második esetben mikroműanyagokat fedeztek fel ezekben. Csaknem három évig követték figyelemmel a betegek egészségét, és meglepő felfedezést tettek. Azok a betegek, akiknek az ereiben mikroműanyagot vagy még apróbb nanoműanyagot találtak, közel ötször nagyobb valószínűséggel kaptak agyvérzést, szívrohamot, vagy haltak meg valamilyen más okból a következő 34 hónap során, mint azok az emberek, akiknek plakkjai mentesek voltak műanyagszennyeződéstől.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet: nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a műanyagrészecskék a stroke és a szívroham elsődleges felelősei. Nem tudtak figyelembe venni ugyanis számos olyan tényezőt, amelyek tovább növelheti a kockázatot. Összességében azok az emberek, akik nagyobb dózisú mikroműanyag-szennyezésnek vannak kitéve, egyébként is több egészségkárosító hatást szenvedhetnek el, ami növelheti a súlyos betegségek kockázatát. Az állatokon és az emberi sejteken végzett kutatások ugyanakkor azt sugallják, hogy a műanyagrészecskéknek is szerepük lehet az infarktus kialakulásában.