Meccs közben mentették meg a focista életét

A 40 év körüli férfi mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd játék közben hirtelen összeesett. Csapattársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasítások szerint megvizsgálták, de a focista már nem lélegzett – számolt be az esetről Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A mentásirányító azonnal több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztott, miközben instrukciói alapján a bejelentők rögtön megkezdték az újraélesztést, ehhez a pályán kihelyezett félautomata defibrillátort is használták. A játékosok egymást váltva küzdöttek csapattársuk életéért, amihez a szurkolók közül egy szabadnapos ápoló is csatlakozott. A mentősök a helyszínre érve folytatták az újraélesztést, így végül sikerült megmenteni a férfit, akit kritikus állapotban, légi úton szállítottak kórházba a mentők.