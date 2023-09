Már 11 naposan nyitott szívműtéte volt – Vencel története

Vencel egy nagyon komoly szívfejlődési rendellenességgel jött világra 2022 márciusában. Már 11 napos korában nyitott szívműtétet kellett végrehajtani rajta. Sajnos a hosszú és komplikált beavatkozás után sem sok esélyt láttak arra, hogy a gyermek életben marad, a kisfiú azonban nem adta fel a harcot.

A túlélési esélyeit igen alacsonyra becsülték, a kisfiú azonban nem adta fel. Fotó: Bethesda Gyermekkórház / Facebook

Amikor egy kórházi szoba jelenti a világot

Már csaknem 3 hónapos volt Vencel, amikor – édesanyja kíséretében – a Bethesda Gyermekkórház csecsemőosztályára került. Az ottani aprócska szoba abban az időben nekik a világot jelentette, hiszen a nehéz és fájdalmas kezdet után végre jobban megismerhette egymást anya és fia – olvasható a hálás édesanya beszámolójában, az egészségügyi intézmény Facebook-oldalán.

Elmondhatatlanul hálásak vagyunk a csecsemőosztály orvosainak és nővéreinek. Nagyon nehéz időszakon, helyzeteken segítettek át minket. Hosszú hónapokat töltöttünk az osztályon több ízben is, és mindig a lehető legjobb kezekben éreztük magunkat. A többes szám pedig abszolút helytálló, mert mindig ügyeltek arra, hogy én is megkapjam azt a mentális és fizikai segítséget, ami szükséges volt ahhoz, hogy Vencelt a lehető legjobban el tudjam látni, anélkül, hogy összeroppannék a tehertől. Nekik én is számítottam” – fogalmazott az édesanya.

Több szakember összefogásának köszönhető a fejlődés

Vencel a mai napi szondatáplált. Kezdetben még orrszondán keresztül kapta a táplálékot, jelenleg viszont egy műtéti úton a gyomrába helyezett tápszondán keresztül táplálják őt. Mostanában viszont már pépes ételt is eszik néha, ez pedig az édesanya szerint nagyon biztató. A kisfiúnak viszont a bal rekeszizmával is van gond, az ugyanis az első szívműtéte következtében lebénult – a gyermek így légzési elégtelenséggel is küzdött.

Több szakember összefogásának köszönhető a fejlődés. Fotó: Bethesda Gyermekkórház / Facebook

Az anya köszönetet mondott többek között a kisfiú gyógytornászának – Zsófinak –, aki minden nap az igényeinek és állapotának megfelelően átmozgatta kis betegét, emellett kezelte a hegeit és játszott vele. De sokat segített a családnak a Bethesda KIDSz pedagógiai szakszolgálat korai fejlesztője, Kinga is. A szakember – az édesanya szavaival élve – „egy napsugár volt a legborúsabb napokon is”. A légzési elégtelenség kezelésében pedig a Bethesda Gyermekkórház NIV Ambulanciája nyújt aktív segítséget a kisfiúnak.

Az eredmény amit Vencus állapotában elértünk, velük karöltve, az egyszerűen számunkra is hihetetlen. Nem volt kérdés, hogy megkaphatja otthonra a lélegeztetőgépet. Ez kiegyensúlyozott alvási lehetőséget adott neki, s rohamos, látványos fejlődési ugrást hozott számára testileg, és értelmileg is. Precíz, szakszerű segítséget és vezetést kapunk az ambulancia dolgozóitól a mindennapokra, nyomon követik ugyanis egy a lélegeztetőgépbe helyezhető SD kártya alapján Vencel alvásának minden pillanatát. Egyszerűen fantasztikus az egész, amit csinálnak. Mindemellett pedig egy nagyon kedves, vidám csapat, akik azért erős kézzel tartanak minket az úton.”

A kisfiú az elmúlt több mint egy év alatt olyan sokat javult, hogy jelenlegi állapota megengedi, hogy otthonában tartózkodjon. A kardiológiára havonta mennek kivizsgálásra, ám az anya bevallása szerint nekik ez is több egy egyszerű kontrollnál: „Vencel kardiológusa, Gyömörei főorvosnő is a szívünkhöz nőtt.” A hálás levélíró arra is kitért, hogy családja számára a Bethesda összességében jóval több egy kórháznál – biztonságos és szerető hátteret, valamint erős kapaszkodót nyújt nekik az intézmény.