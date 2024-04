Így választották le a lélegeztetőgépről Melisszát

Melissza egy súlyos, csecsemőkora óta tartó kardiológiai betegség miatt került be a Bethesda Gyermekkórházba. A kislánynak óriási szorongást jelentett minden olyan alkalom, amikor – akár csak egy kis időre is – leválasztották a lélegeztetőgépről. „Ilyenkor teljes pánik uralkodott el az egyébként is zárkózott kislányon” – olvasható az intézmény Facebook-posztjában.

Így segítettek a kislánynak

A Bethesda terapeutái a művészeti önkifejezés eszközeivel segítették Melisszát abban, hogy a lélegeztetőgépről való leválás az ő együttműködésével, nyugalommal övezve valósulhasson meg. „Figyelemelterelő játékokkal, hangszerek közös megszólaltatásával, dalokkal, majd bábozással összekötött énekléssel a kis Melissza fokozatosan megnyílt, és egyre több ideig tudott lélegeztetőgép nélkül meglenni” – mesélték.

A kislány nemsokára már egyáltalán nem is használta a lélegeztetőgépet napközben, később pedig már éjszaka sem volt rá szüksége. Ma már vidáman és szabadon szaladgál, amikor visszamegy a kórházba látogatóba.

A Bethesdában hisszük, hogy sokszor a test és a lélek együtt gyógyítható igazán. Alapítványunk számos, Melisszáéhoz hasonló speciális terápiával segíti a kórházban gyógyuló gyermekeket” – emelték ki a bejegyzésben.

Most már jól van

A kórház beszámolójához több komment is érkezett. Az egyik felhasználó azt írta, „nagyon ügyes kislány, csak így tovább, a szülőknek pedig kitartást és sok erőt kívánunk, vigyázzatok magatokra és egymásra”. A poszthoz azonban Melissza édesanyja is hozzászólt: köszönetet mondott a kórház dolgozóinak, valamint megerősítette, hogy kislánya most már „nagyon jól van”.

