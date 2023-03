Azt hitte, csak megfázott, végül nyitott szívműtétre volt szüksége

Erősen felhős, borult lesz az ég, csak délután kezd nyugat felől csökkenni a felhőzet. Eleinte többfelé eső, zápor is előfordul, a hegyekben hózápor is lehet. Erős, viharos északnyugati szél mellett 4, 12 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Szerdán hidegfronti hatás érvényesül. Erős görcsös fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek, az arra hajlamosak erős vérnyomás-ingadozást is tapasztalhatnak. Keringési problémák léphetnek fel, romolhat a szívbetegek állapota. Jelentősen csökken a hőérzet és romlik a komfortérzet, a kinti programoknak nem kedveznek a körülmények. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: