Jelek, amelyek gyenge vérkeringésre utalnak

Szerveinket, szöveteinket a keringési rendszer látja el folyamatosan oxigénnel és tápanyagokkal. Érhálózatán keresztül a legtávolabbi sejteket is eléri, miközben a szív fáradhatatlanul keringeti benne a vért. Ha azonban az erekben bármilyen akadály képződik, gátolva a zavartalan véráramlást, úgy testünk oxigén- és tápanyagellátása is problémákba ütközik. Mindennek számos kiváltó oka lehet, így gyanúra okot adó panaszok esetén feltétlenül javasolt szakemberhez fordulni. Az alábbiakban azokat a tüneteket mutatjuk be a brit Royal Brompton és Harefield kórházak (RB&HH) gyűjtése alapján, amelyek a keringési rendszer zavaraira hívhatják fel a figyelmet.

A többi között fokozott hajhullás is figyelmeztethet vérkeringésbeli zavarokra. Fotó: Getty Images

Fájdalmas görcsök

Elsősorban a vádliban jelentkezhetnek fájdalmas görcsök mozgás során, de a csípő és a comb is érintett lehet. Az ilyen típusú fájdalomra jellemző, hogy pihenés hatására gyorsan enyhül, illetve mindig nagyjából azonos mértékű aktivitás mellett jön újra elő. A panasz annak következménye, hogy a gyenge véráramlás miatt a szövetek nem jutnak elegendő oxigénhez és tápanyaghoz. A jelenséget kirakatnéző-betegségnek is nevezik.

Érzékkiesés, gyengeség

A végtagok vérellátásának zavara az érintett izmok gyengeségében, illetve zsibbadtságában is megmutatkozhat. Ha pedig a vesék vérellátása is akadozik, abból ödémás duzzanatok keletkezhetnek, főként a lábakon.

Visszerek

Ha a vénabillentyűk működése meggyengül, az adott vénákon belüli nyomás fokozódik, a véráramlás lassul. Ilyenkor a bőrfelszínhez közeli ered megduzzadhatnak, megcsavarodhatnak. Elsősorban a lábfej és a boka közelében lehet ezeket legkönnyebben észrevenni. Színük jellemzően kékes-lilás árnyalatú.

Állandó fáradékonyság, fázékonyság

Vérkeringésünknek az optimális energiaszint fenntartásában és a hőmérsékletszabályozásban is fontos szerepe van. A véráramlás zavarai éppen ezért kimerültséghez, elvertséghez vezethetnek, valamint az érintettek gyakran számolnak be arról, hogy folyton fáznak.

Gyengülő mentális teljesítmény

A megfelelő agyműködés szintén a kellő vérellátáson alapul, amelynek hiányában koncentrációs és memórizaproblémák léphetnek fel. A demencia egyik formája, a vaszkuláris demencia az agyi véráramlás zavara következtében alakul ki, hosszú távon egyre súlyosabb panaszokat előidézve. A betegekre jellemző, hogy egyre nehezebben tudnak bizonyos feladatokra összpontosítani, gondjaik adódhatnak a tervezéssel, illetve általában véve lassulhat a gondolkodásuk.

Immunrendszerünk is megsínyli

A vérkeringés nemcsak oxigént és tápanyagokat szállít, hanem az immunrendszer egyes elemeit is. Így a vérkeringés gyengesége miatt gyakoribbak lehetnek a fertőzéses megbetegedések az érintetteknél, ahogy a gyógyulás is hosszabb időt vehet igénybe. Szintén jellemző lehet, hogy vágások és horzsolások lassabban gyógyulnak.

Hajhullás, töredezett körmök

A szőrtüszők szintén a vérből nyerik a szükséges tápanyagokat. Amennyiben akadozik az utánpótlás, hajszálaink elvékonyodnak, elgyengülnek, kihullanak. Hasonló probléma léphet fel a körmök esetében is, ha a körömágy oxigénellátása zavart szenved. Ez ugyanis a körmök töredezettségéhez vezet.

Lassuló emésztés

A véráramlás lassulásával emésztési folyamataink is lelassulhatnak. Hosszú távon ebből olyan, a bélmozgásokhoz köthető panaszok léphetnek fel, mint a székrekedés, hasmenés és alhasi fájdalmak.

Gondok az ágyban

Férfiak esetében merevedési zavarok is utalhatnak szív-érrendszeri problémákra. Mi több, az erektilis diszfunkció hátterében az esetek közel háromnegyedében úgynevezett perifériás artériás betegség áll, amely a végtagokban lévő erek betegségét jelenti. A panasz kivizsgálása során tehát feltétlenül keresni kell az okokat ilyen irányban is.

Rohamszerű mellkasi fájdalmak

A szívizomzat elégtelen vérellátása anginás mellkasi fájdalmat okoz. Egyszerűen arról van szó, hogy a szívizmok nem jutnak elegendő oxigénhez és tápanyaghoz folyamatos pumpafunkciójuk ellátásához. Az anginát szorító, nehéz mellkasi érzés jellemzi, amelyet a betegek gyakran görcsként írnak le. A fájdalom olykor kisugározhat a karokba, a nyak, az állkapocs és a hát irányába is. A tünet intő jel a szívroham fokozott kockázatára vonatkozóan.

Így javíthatod a vérkeringésed

Dr. Margarita Brida, a RB&HH kardiológusa szerint sokat tehetünk mindennapi életvitelünkben azért, hogy javítsunk vérkeringésünk működését. Elsőként a dohányzás elhagyását emeli ki, mivel az azáltal a szervezetbe jutó káros vegyületek elősegítik az érelmeszesedést. Nagyon fontos továbbá a rendszeres testmozgás: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásának megfelelően vagy heti 150 perc közepes, vagy 75 perc élénk intenzitással folytatott fizikai aktivitás, vagy a kettő arányos kombinációja. Törekedjünk a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozásra, kerülve a zsíros ételeket. A hazai Okostányér ajánlásai jó alapot kínálnak ehhez. Az egészséges mozgás és étkezés azért is hasznos, mert együttesen támogatja a normál testsúly megőrzését, ami szintén jótékony hatással bír a vérkeringésre. Mindezeken fel törődnünk kell a stresszkezeléssel is, mivel a kezeletlen stressz hosszú távon súlyos kárt okozhat a szív-érrendszer működésében.