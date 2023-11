Merevedési zavarok? A kardiológus is segíthet

Az erektilis diszfunkció, vagy merevedési zavar azt az állapotot nevezi meg, amikor nehézkes vagy lehetetlen a merevedés kialakulása és/vagy fenntartása. Ez nyilvánvalóan olyan probléma, amely igen fájdalmasan érintheti a férfiakat, és sokaknak időbe telik, amíg rászánják magukat a kivizsgálásra. Ez azonban nem feltétlenül csak urológiai vizsgálatot jelenthet, szükség lehet akár endokrinológusra, pszichológusra és kardiológusra is. Dr. Ferenczy Péter, a KardioKözpont kardiológusa, belgyógyász, a szexuálkardiológia specialistája azt magyarázta el, milyen szerepe lehet a szakorvosoknak a kivizsgálásban és hogyan segíthet a szexiálkardiológia a merevedési zavaron.

Mikor szükséges kezeltetni a merevedési zavart?

A merevedési zavar (erektilis diszfunkció) az erekció kialakulásában és fenntartásában jelentkező, tartósan fennálló probléma, amely az erősségre és az időtartamra is vonatkozhat. Vagyis egy-két sikertelen próbálkozás után még nem kell megijedni, de ha 3-6 hónapnál tovább is jelen van a zavar, az mindenképpen kivizsgálást igényel. Sajnos erre az érintettek csak kisebb hányada veszi rá magát, ugyanis míg a statisztikák szerint kb. 200 ezer férfi tapasztal rendszeresen merevedési zavart, csupán 100 ezren fordulnak orvoshoz. Holott az esetek többségében van megoldás, bár arról sokszor csak egy összetett kivizsgálás eredményeire támaszkodva lehet dönteni.

A merevedési zavar hátterében számos dolog állhat. Fotó: Getty Images

Milyen szakorvoshoz lehet fordulni?

Merevedési zavarral elsősorban urológushoz fordulnak az érintettek, és ez általában a legjobb lépés, hiszen az urológus elvégezni az elsődleges vizsgálatokat, így az alapvető fizikális vizsgálatot, valamint kérhet célzott laborvizsgálatot is. Az urológiai kivizsgálás során – amelynek része a végbélen át történő tapintásos vizsgálat és adott esetben az ultrahang vizsgálat is - olyan fizikai okok után kutat az orvos, amelyeknek a merevedési zavar lehet (az egyik) tünete. Ilyen lehet például a prosztata megnagyobbodás, prosztatagyulladás. Ha a laborvizsgálat során magas vércukorszintre derült fény, utána kell járni, nincs-e a háttérben cukorbetegség. A diabétesz ugyanis az idegek és az artériák károsodását is okozhatja, ezért a cukorbeteg férfiak 35-50%-a tapasztalja a merevedési zavart – vagyis indokolt lehet a diabetológus felkeresése. Ugyancsak felmerülhet az urológiai kikérdezés és a laborvizsgálatok elemzése során, hogy hormonális probléma áll az erektilis diszfunkció mögött. Ilyen esetben az endokrinológus jár utána a hormonháztartás működésének – például a tesztoszteron és az ösztrogén hormonok szintjének. Amennyiben nincs nyilvánvaló fizikai oka a problémának, sokat segíthet a pszichológus, aki a lelki oldalról közelíti meg a helyzetet és próbál segíteni annak megoldásában.

Mivel foglalkozik a szexuálkardiológus?

A magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, vagyis az érszűkületet okozó rizikófaktorok negatív hatással vannak az erekre, ami azt jelenti, hogy kevésbé hatékony a véráramlás a szervekben, így a péniszben is. A fizikai okok miatt bekövetkező erektilis diszfunkció az esetek döntő többségében érelmeszesedés eredetű és megjelenésével előre jelzi a koszorúér-betegség kialakulását, ami pedig további szívbetegségek (szívinfarktus és/vagy szívelégtelenség) kialakulásához vezethet. Ezért sokszor nem csak a kardiológiai kivizsgálás, de a kezelés is szükséges.

"Ha a merevedési zavar kiváltó oka szív- és érrendszeri elváltozás, úgy urológus és kardiológus tud dönteni a terápiáról" – ismerteti dr. Ferenczy Péter, a KardioKözpont kardiológusa, belgyógyász, a szexuálkardiológia specialistája. Hozzátette: a szakorvosoknak azért is kell együttműködnie, mert a kezelésnél figyelembe kell venni az alkalmazott gyógyszerek esetleges kölcsönhatásait is. A merevedési zavar megszüntetésére szolgáló gyógyszerek ugyanis kölcsönhatásba léphetnek a szív- és érrendszeri problémákra felírt készítményekkel, módosíthatják egymás hatásait, illetve mellékhatásokat idézhetnek elő (például egyes vérnyomáscsökkentők hozzájárulhatnak a merevedési zavarhoz).

Az olyan esetekben, mint például egy lezajlott szívinfarktus vagy stroke, különösen nagy körültekintést igényel az erektilis diszfunkció kezelése, ezért mindenképpen ajánlatos a kardiológiai konzultáció és az érintett páciens számára a lehető legjobb megoldás megtalálása. A szexuálkardiológiai kivizsgálás ugyanakkor a másik irányban is működhet, ha azt szeretnénk kideríteni, hogy a merevedési zavar lehet-e egy szív-érrendszeri betegségre utaló első tünet.