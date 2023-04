Akkor sem hiábavaló a fogyás, ha csak ideiglenes

Sokan esztétikai okokból akarnak megszabadulni a pluszkilóktól, mások inkább azért, mert tudják, milyen veszélyekkel jár az elhízás. Növelheti a többi között a magas koleszterinszint és a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, ami a szív- és érrendszeri betegségek előjele lehet, valamint az inzulinrezisztencia kialakulásában is nagy szerepet játszhat. Becslések szerint 2020-ban 2,4 millió ember halt meg az elhízás miatt a világon - írja a Medical Daily.

A súlycsökkentés viszont nem gyors és nem is könnyű vállalkozás, és ha sikerül is teljesíteni a célt, sokaknak kedvét szegi, hogy a kínkeservesen leadott kilók villámgyorsan képesek visszatérni. Így az egész küzdelem a súlyunkkal eredménytelennek és hiábavalónak tűnik. A tudósok szerint viszont abszolút nem az! Egy, a Cardiovascular Quality and Outcomes című szaklapban megjelent tanulmányból ugyanis kiderült, hogy a fogyás legalább öt évig segíthet a szív- és érrendszeri betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezőinek csökkentésében, még akkor is, ha a leadott kilók egy részét visszahízzuk.

Ilyen eredményekkel járt az intenzív program

A kutatócsoport több csapatra osztotta az alanyokat, akik részt vettek a kutatásban. Az intenzív fogyókúrás programban részt vevők szisztolés vérnyomásszintjét, az összkoleszterin és a jó koleszterin arányát, valamint a HbA1c-szintet értékelték, illetve összehasonlították azoknak az eredményeivel, akik kevésbé intenzív súlycsökkentő programokat követtek, vagy egyáltalán nem fogyókúráztak.

Az is jót tesz, ha csak ideiglenesen szabadulunk meg a plusz kilóktól. Fotó: Getty Images

A szisztolés vérnyomás egy évvel később mintegy 1,5 ponttal, öt évvel később pedig 0,4 ponttal volt alacsonyabb az intenzív programokban résztvevők körében a kontrollcsoporthoz képest. Az összkoleszterin és a HDL-koleszterin-szint aránya is javulást mutatott, habár ez a pluszkilók visszatérésével veszített mértékéből.

A HbA1c-szint kapcsán is azt látták, hogy az a fogyással csökkent. És még azután is sokkal jobb szinten sikerült tartaniuk az intenzív programosoknak a kontrollcsoporthoz képest, hogy visszanyertek némi súlyt.

A tanulmány társszerzője szerint a fogyás segíthet csökkenteni a szervezet anyagcsere-terhelését, legalábbis egy ideig, ami „elég lehet ahhoz, hogy késleltesse a cukorbetegség és a szívbetegségek kialakulását”, idézi a szakértőt a Medicaldaily.com. De a kutatócsoport egyelőre óvatos a következtetésekkel. Azt írják, több információra és hosszú távú vizsgálatra van szükség a fogyás hosszú távú előnyeinek értékeléséhez.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!