A korai vacsora ezért fontos

Sokszor hallottuk már, hogy este 6 óra előtt lenne ajánlott vacsorázni, és utána is jobb volna kerülni a nassolást. Ezt egy új tanulmány szerzői is támogatják, ők viszont nemcsak alakunk, hanem szívünk egészségének megőrzése miatt is ellenzik a késői falatozást - véleményük szerint ugyanis nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogy mikor.

Nemcsak az alakunknak árt, ha késő este falatozunk. Fotó: iStock

Számít a vacsora időpontja

A Columbia Egyetem tudósai 112 nőt vontak be munkájukba. Az alanyok átlagéletkora 33 év volt. A kutatás kezdetén minden alanyt pontoztak az alapján, hogy mennyire tesznek eleget az Amerikai Szív Egyesület feltételeinek, majd egy éven át nyomon követték a résztvevőket és a kutatás végén is pontozták őket. Továbbá mindenki elektronikus étkezési naplót vezetett a tudományos munka első és utolsó hetében. Ebből nemcsak az derült ki, hogy mit ettek, hanem azt is jegyezniük kellett, hogy mikor.

Az eredmények elemzése után a tudósok az látták, hogy összefüggés lehet a vacsora időpontja és a szív egészsége közt. Akik este 6 óra után fogyasztották el napi kalóriabevitelük fontos hányadát, azoknak átlagosan magasabb volt a vérnyomásuk, jelentősebb súlyfelesleggel rendelkeztek és kevésbé tudták kontroll alatt tartani vércukorszintjüket. Mindezek a szívbetegségek komoly rizikófaktorainak számítanak.

A tudósok azt is kiemelték, hogy minden esti, egy százaléknyi plusz kalóriabevitel megnövelte azokat a markereket, amelyek a szív rosszabb egészségi állapotával hozhatók kapcsolatba. Ez az eredmény akkor sem változott, amikor az alanyok életkorát és társadalmi-gazdasági hátterét is figyelembe vették.

Hány kalória legyen a vacsora?

Azt nem pontosították a tanulmány szerzői, hogy mennyi az este még elfogyasztható kalóriahányad, de egyes ajánlások szerint 30 százaléknál, vagyis nők esetében körülbelül 600, férfiaknál nagyjából 750 kalóriánál semmiképp se legyen több a vacsoránk.

Bár a most készült tanulmány nem vizsgálta a férfiakat, de más tanulmányok igen. 1992-ben például a Harvardon készült egy kutatás, amelybe mintegy 27 ezer férfit vontak be. A szakemberek azt látták, hogy azoknál, akik rendszeresen falatoztak éjjel, 55 százalékkal nagyobb volt a koszorúér-rendellenesség kialakulásának kockázata.

