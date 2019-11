Pikkelysömör: mi van a bőr alatt?

Pikkelysömör bármely testtájon jelentkezhet

Leggyakrabban a térden, könyökön és a hajas fejbőrön alakulnak ki a pikkelysömör tünetei. A népesség 1,5-2 százalékát, tehát Magyarországon kb. 150-200 ezer, világszerte becslések szerint mintegy 120 millió embert érint a megbetegedés. Fontos, hogy az érintettek tisztában legyenek a betegség lényegével, mely szerint apikkelysömöregy egész szervezetet érintő immunmediált gyulladásos megbetegedés.

A pikkelysömör azonos arányban jelentkezik a férfiaknál és nőknél

Sok az érintett beteg

Magyarországon a népesség mintegy 2 százaléka, körülbelül 200 000 ember lehet pszoriázisos. Azonos arányban jelentkezik a férfiaknál és nőknél, és leggyakrabban 15 és 35 éves kor között alakul ki (de bármely életkorban megjelenhet).1 A pszoriázisos plakkok a bőrfelszínen bárhol jelentkezhetnek, mindazonáltal a betegség nagyobb részt a bőr alatt, láthatatlanul zajlik a szervezetben.1-2 Az ember életének minden területére kihatással lehet.

Fizikai fájdalom és rossz közérzet

A betegek 62 százaléka tapasztalja a fejbőr pikkelyes hámlását.2 A pikkelysömör tünetei tipikusan a könyök és a térd külső részén, vagy a hajas fejbőrön jelentkezhetnek, de a test felszínén bárhol megjelenhetnek.1-2 Nem ritkán kialakul viszketés, égő és csípő érzés.1-2 A plakkos pszoriázis a betegség leggyakoribb megjelenési formája.1-2

A pikkelysömör a hajas fejbőrön, vaskos hámlás formájában jelentkezhet

Más betegségek is társulnak hozzá

A pikkelysömörös betegek akár 34 százalékánál alakulhat ki krónikus pszoriázisos artritisz (izületi gyulladás), amely az ízületek roncsolódádáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezethet.2 A pikkelysömörrel élők akár 69 százalékánál előfordulhat a körmök elváltozása, pl. megjelenhetnek apró gödröcskék, vagy a köröm elválhat a körömágytól.2 Egyéb társult betegségek is előfordulhatnak, úgy mint a Crohn-betegség vagy a metabolikus szindróma, mely utóbbi betegségcsoportba tartoznak a cukorbetegség valamint a szív- és érrendszeri betegségek is.2

Lelki és mentális egészség

A pikkelysömör kihatással lehet az ember pszichés és érzelmi állapotára, ami befolyással lehet a mindennapi tevékenységre. Következésképp az alábbi tünetek alakulhatnak ki: szégyenérzet, aggódás, önbecsülés hiánya, gyakrabban előforduló depresszió.2

Kapcsolatok és társadalmi élet

A pikkelysömör kihatással lehet az otthoni, iskolai vagy munkahelyi életre is.2 Néha a pszoriázisos betegek gúny tárgyává válhatnak vagy kerülik őket az emberek4, így kirekesztve érezhetik magukat a társadalmi környezetükből, például az iskolában, a munkahelyükön vagy az uszodában.2 Ezért a pikkelysömörrel élők kerülhetik a társasági tevékenységeket, és negatív érzéseik lehetnek, mint pl.: magányosság, természetes vonzerejük hiánya, elszigetelődés, frusztráció.2

A betegség kezelése

A pikkelysömör kezelése során cél a tünetmentesség elérése. Ennek érdekében, ha a tünetek csak kisebb bőrterületet érintenek, helyi kenőcsös kezelések a legcélszerűbbek. Súlyos kiterjedt esetekben egész test fénykezelés vagy gyógyszeres kezelés javasolt.

Gyógyszeres kezelésre a hagyományos szisztémás szerek, ezek hatástalansága vagy ellenjavallata esetén a biológiai szerek jöhetnek szóba. Ezeket a biológiai terápiákat csak a kijelölt bőrgyógyászati centrumokban dolgozó szakorvosok írhatják fel. Ezek listája elérhető a www.pszorigo.hu weboldalon. Emellett a tünetmentességet segítheti az életmódváltás is: egyrészt a rendszeres testmozgásnak is komoly szerepe lehet, másrészt a megfelelő táplálkozás is segíthet.

Jelen leírás általános tájékoztatási céllal készült és nem helyettesíti az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt. Konkrét panasz, kérdés esetén kérjük, forduljon kezelőorvosához.

