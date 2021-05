Pikkelysömör a nemi szerveknél: ezek a fontos tudnivalók

A pikkelysömör vagy pszoriázis egy krónikus lefolyású, nem fertőző, immunológiai gyulladás miatti bőrbetegség. Legfőbb jellemzője a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, fehéren hámló, több centiméter nagyságú bőrtünetek kialakulása. A test számos részén feltűnhet, így például a hajas fejbőrön, a végtagok feszítő felszínén, a tenyéren, talpon, a combokon, de még a nemi szerveknél is.

Mint azt a The Healthy írja összefoglaló cikkében, a a betegség gyakran jelentkezik a nemi szerveken, a páciensek kétharmada tapasztal pikkelysömörös tüneteket az említett területen. Amellett, hogy ezek a panaszok sok kellemetlenséggel járnak, hiszen egyebek mellett viszketnek és fájnak, az élet számos területén is nehézségeket okozhatnak az érintetteknek. "Az intenzív fizikai tünetek, illetve a szexuális egészségre, intimitásra gyakorolt negatív befolyása miatt a nemi szerveknél megjelenő pikkelysömör rossz hatással lehet a betegek pszichoszociális működésére" - mondja dr. Saakshi Khattri, a New York-i Mount Sinai kórház Icahn Orvostudományi Egyetemének adjunktusa.

Kiket érinthet leginkább?

A Journal of the American Academy of Dermatology című folyóiratban 2015-ben közzétett tanulmányból kiderült, hogy a következők jelentősen növelhetik a nemi szervi régióban megjelenő pikkelysömör rizikóját: fiatal életkor, férfi nem, súlyos pikkelysömör és a fejbőrön, illetve a körmökön megjelenő pikkelysömör. A nemi szervi tünetek észlelhetőek a comb és a nemi szervek közötti hajlatban, a comb belső részén, a hüvelyben, a péniszen, a herezacskón, illetve a nemi szerv fölött lévő területen. A jellemző szimptómák közé tartozhat a bőr vörössége, felszakadása, afájdalomés az erős viszketés - fontos tudni, hogy a panaszok súlyosbodhatnak, ha az érintett izzad, vagy ha a terület dörzsölésnek vagy egyéb irritációnak van kitéve.

Dr. Bruce Strober, a Yale Egyetem bőrgyógyász professzora szerint, amikor a pikkelysömörös foltok a hajlatokban (hónalj, ágyék), a mell alatti részen, a nemi szervek, illetve a fenék bőrredőiben tűnnek fel, inverz pikkelysömörről beszélünk.

Sokan szégyellik a tüneteiket

Azon érintettek esetében, akiknél a nemi szervi területen jelentkezik pikkelysömör, nagyobb a valószínűsége a depresszió, illetve a szexuális zavarok kialakulásának, szemben azokkal, akiknél a pikkelysömör nem érinti a nemi szerveiket - mutatott rá a Journal of the American Academy of Dermatology egyik tanulmánya, amely más lényeges megállapításokat is tett azzal kapcsolatban, hogy a nemi szervi pikkelysömör hogyan befolyásolhatja a szexuális életet. A vizsgálatban részt vevők közel egyharmada azt tapasztalta, hogy tüneteik rosszabbodtak a közösülés után, 43 százalékuk szerint pedig a szex fájdalommal járt. "A betegek gyakran szégyellik a nemi szervet érintő pikkelysömört, és nem említik orvosuknak, pedig a probléma kezelése nagyon fontos" - mondja a tanulmány szerzője, dr. Caitriona Ryan, az írországi University College Dublin docense.

Kezelési lehetőségek: mi segíthet, és mi nem?

Bár a nemi szervi régióban lévő pikkelysömör kezelése kihívást jelenthet, hiszen a bőr ezeken a területeken általában vékony és érzékeny, a megfelelő módszer segítségével jellemzően gyorsan enyhül a panasz - néha már 48-72 órán belül - hangsúlyozza dr. Strober. Az orvosok kezdetben általában helyi kezeléssel próbálkoznak, például enyhe szteroidokat alkalmaznak (a szteroidok nagyobb dózisban elvékonyíthatják a bőrt, ezért vigyázni kell velük). Szteroidmentes helyi hatású készítmények is szóba jöhetnek, például immunmodulátorok, amelyek csökkentik a gyulladást és a viszketést. Bizonyos esetekben gombaellenes és antibakteriális hatású szerekre is szükség van: amikor ugyanis a pikkelysömörös tünetek a bőrredőkben jelentkeznek, a gombák, baktériumok könnyebben elszaporodhatnak az érintett területen. Ha a helyi szerek nem segítenek, az orvos szisztémás kezelést, például biológiai szerek használatát javasolhatja (a biológiai szerek a gyulladás előidézésében részt vevő kulcsfontosságú fehérjék blokkolásával fejtik ki hatásukat).

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) arra figyelmeztet, hogy vannak viszont olyan kezelések, amelyeket a nemi szervi régióban megjelenő pikkelysömörnél mellőzni kell. Ilyen például a fényterápia, amely növelheti a nemi szervi rák kockázatát. A kőszénkátrány-alapú termékek pedig erősen irritálóak lehetnek, ha a nemi szervek környékén használják őket, ezért ezeket is célszerű hanyagolni.

Amire még figyelhetünk a gyógyszereken túl

A gyógyszerek előírás szerinti alkalmazása mellett vannak más dolgok is, amelyek segíthetnek csökkenteni a pikkelysömör fellángolásának veszélyét - a nemi szervi régióban is. Amennyire lehet, kerüljük az olyan triggereket, mint a stressz vagy a bőr megsérülése. Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a minőségialvásés a rendszeresen végzett relaxációs gyakorlatok segítik az immunrendszer egészségesebb működését, és a stressz-szint enyhítését. Fontos, hogy kizárólag kímélő, illatanyagmentes termékeket (szappant, hidratáló krémet) használjunk a nemi szervi régióban, amelyek nem irritálnak. A WC-papír is legyen jó minőségű: minél puhább az anyag, annál kisebb a betegség fellángolásának veszélye. Viseljünk laza, jól szellőző alsóneműt és ruházatot, így elkerülhetjük a bőrfelület kidörzsölődését.

A szexszel kapcsolatban is van néhány lényeges tudnivaló: az érintettek nyugodtan élhetnek nemi életet, hiszen nem fertőznek. Amennyiben azonban a bőr gyulladt vagy egyéb kellemetlen tünetek tapasztalhatóak, érdemes tartózkodni a szextől. Az aktus után óvatosan mossuk le az intim területet, ez segít csökkenteni az irritációt, és megelőzheti a tünetek fellángolását vagy súlyosbodását. A férfiaknak érdemes síkosított óvszert használniuk, ami csökkenti a gyulladt terület irritációjának kockázatát.