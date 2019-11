Bőrfelületek, ahol megjelenhet a pikkelysömör

Mi az a pikkelysömör?

Súlyos lelki terhet jelent apikkelysömör- részletekért olvassa el cikkünket!

A pikkelysömör, orvosi nevén pszoriázis egy immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség, amelynek legfőbb jellemzője a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, általában hámló, több centiméter nagyságú foltok, plakkok megjelenése. Pontos oka egyelőre nem ismert, de mivel úgynevezett multifaktoriális betegség, biztosra vehető, hogy kialakulásában több együttes tényező játszik szerepet. Az egyik ilyen a genetikai hajlam, de vannak bizonyos provokáló faktorok (különféle gyulladásos betegségek, gyógyszerek stb.) is, amelyekre - ha genetikai hajlamot örököltünk a pikkelysömörre - a bőrünk pszoriázisos tünetekkel válaszolhat.

Kiújulásra hajlamos betegség, a teljesen tünetmentes szakaszok súlyos bőrtünetekkel járó szakaszokkal váltakozhatnak. Bár az orvostudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan, megfelelő kezeléssel a páciens állapota javítható. Fontos kiemelni, hogy a pikkelysömörös betegeknél a lelki támogatás is legalább annyira lényeges, mint a testi tünetek kezelése: még mindig tartja magát ugyanis az az elterjedt tévhit, hogy a pikkelysömör fertőző, ezért azokat, akik ebben szenvednek, kirekesztően kezelheti a társadalom.

Itt jelenik meg a leggyakrabban

Megjelenési helyétől és formájától függően a pikkelysömörnek 7 típusát különböztetjük meg, ezek a következők: plakkos, guttált, inverz, pusztulózus, eritrodermiás és köröm pikkelysömör, illetve a pszoriázisos artritisz, utóbbinál egyszerre áll fent pikkelysömör és ízületi gyulladás. A betegeknél az esetek nagy részében egyszerre csak egy típus van jelen, ám olyan előfordulhat, hogy a panaszok elmúlnak, és később egy másik típus tünetei térnek vissza.

A pikkelysömör bizonyos bőrfelületeken gyakrabban jelenik meg. Fotó: iStock

A pikkelysömör az egész testen szinte bárhol megjelenhet, de vannak olyan részek, ahol nagyobb valószínűséggel fordul elő - ezek jellemzően azok a területek, ahol a testünk a legtöbb irritáló hatásnak van kitéve. Mutatjuk, hol számíthatunk a szimptómák felbukkanására.

Hajas fejbőr, végtagok feszítő felszíne, hát alsó része, deréktáj

A pikkelysömör a hajas fejbőrön, a végtagok feszítő felszínén (könyök, térd), a hát alsó részén, illetve a deréktájon a leggyakoribb. Ezeken a helyeken általában a plakkos pikkelysömör jellemző, amely a legelterjedtebb típus, 10-ből 8-an ebben szenvednek. Vörös, gyulladt, ezüstfehéren hámló foltokat okoz, amelyek megjelenését bizonyos esetekben viszkető, égő érzés is kísérheti.

Hajlatok, mell alatti rész, nemi szervek és fenék bőrredői

Tipikus helyei lehetnek a pikkelysömörös foltoknak még a hajlatok (hónalj, ágyék), a mell alatti rész, de a nemi szervek, illetve a fenék bőrredőiben is feltűnhetnek. Ilyenkor az inverz pikkelysömör jelenléte a legvalószínűbb, amely élénkpiros, sima és fényes foltokkal jár, és nem jellemző rá az egyébként megszokott pikkelyszerű hámlás. A panaszok izzadás és dörzsölés hatására súlyosbodhatnak. Sokszor az adott területen fennálló gombásfertőzésidézi elő.

Tenyér, talp

Vannak, akik a tenyéren és a talpon tapasztalnak zavaró tüneteket, amely elsősorban a pusztulózus pikkelysömörre utal. Ebben az esetben először bőrpír jelentkezik, majd piros, gennyel teli hólyagok (pusztulák) alakulnak ki. A pszoriázisnak ez a típusa erősen fertőzőnek tűnhet, pedig egyáltalán nem az. Leginkább felnőtteknél jellemző. Súlyos esetben a test egészét érinti, ezt hívjuk generalizált pikkelysömörnek, amely forma mindenképp kórházi kezelést igényel.

Felkar, combok

A tenyéren és a talpon kívül a kéz és a láb más részein is feltűnhetnek a pikkelysömörös foltok, például a felkaron és a combokon. Ilyen esetben a legtöbb szakember guttált pikkelysömörről állítja a fel a diagnózist, ami egyébként a hajas fejbőrön, illetve a törzsön is megjelenhet. Viszonylag ritka típusról van szó, az esetek kevesebb mint 2 százalékánál alakul ki, főleg gyerekeknél és fiatal felnőtteknél tipikus. Apró, piros pöttyök hívják fel rá a figyelmet, amelyek akár néhány héten belül, kezelés nélkül is elmúlhatnak.

Fül külső részei, fülcsatorna

A pikkelysömör a testünk olyan részét is érintheti, amire csak kevesen gondolnának. Ilyen lehet például a fül. A legtöbb esetben a fül külső részein jelennek meg a panaszok, például a fülcimpán vagy a fültő területén, de a fülcsatornán belül is előfordulhat pikkelysömör. A páciensek úgy érezhetik, be van dugulva a fülük, a fülükön vagy a fülcsatornán belül pedig vöröslő, száraz, ezüstfehéren hámló részekre lesznek figyelmesek. Ezenkívül a kívül-belül érezhető viszkető, égő érzés, a fülek érzékenysége is sajátos panasz.

Körmök

Bár nem bőrfelület, de nem árt tudni, hogy a pikkelysömör a körmökön is megjelenhet, ezért nevezzük az egyik típusát köröm pikkelysömörnek. A pszoriázisos betegek mintegy fele tapasztal körömelváltozásokat, főleg a pszoriázisos artritiszben szenvedőknél gyakori. A következő tünetekről lehet felismerni: apró lyukak a körmön, fájdalomérzés a körömben, a köröm elválása a körömágytól, a köröm színének sárgásbarnássá válása, illetve a körmök alatt felgyűlő krétaszerű anyag.

Teljes bőrfelület

Ritkán, de előfordulhat, hogy a pikkelysömör szinte az egész bőrfelületet érinti, ilyenkor eritrodermiás pikkelysömörről beszélünk. Ez egy gyulladásos típus, amely erőteljes bőrpírral jár, az érintett részek erősen viszkethetnek, fájhatnak, sokan égő érzésről, hámlásról is beszámolnak. Mivel az eritrodermiás pikkelysömör folyadék- és fehérjevesztéssel járhat, fontos, hogy a fenti tünetek esetén minél hamarabb orvoshoz menjünk, ellenkező esetben tüdőgyulladás vagy pangásos szívelégtelenség is kialakulhat.