"Elfogadtam, hogy ilyen bőrben élek"

Interjúalanyunk, Erika évek óta küzd pikkelysömörrel, elolvas minden elérhető anyagot a betegségével kapcsolatban, valamint számos orvosnál járt már, hogy segítséget kérjen.

"Az interneten ma már több fórum és csoport elérhető, leginkább a tünetek enyhítéséről beszélünk mindenhol, megbeszéljük korábbi tapasztalatainkat, de persze emellett lelkileg is segítjük egymást" - mesél az egyik legfontosabb segítségéről Erika. Majd folytatja, "kipróbáltam már sok mindent: orvosok által felírt gyógyszereket, különböző kúrákat, krémeket, táplálék kiegészítőket, teákat. Természetesen mindent az ésszerűség határain belül. Egyik-másik szer és módszer valóban működik, de többnyire csak ideig-óráig. Vannak tünetmentes időszakok, főleg nyáron, a napsütés és a szellős ruhák sokat segítenek."

Fiatalkorban a legnehezebb

Erika elmondta, hogy fiatal lányként okoztak neki problémát a foltjai, amikor még sokkal jobban érdekelte mások véleménye és érzékenyebb is volt minden negatív impulzusra. Persze sokszor még most, középkorúként is fájdalmas tud lenni egy-egy tapintatlan megjegyzés vagy viselkedés.

Amikor nyáron mérséklődnek a tünetek, akkor veszem csak le a hosszú ujjú ruhákat, és hordok rövidebb nadrágot vagy szoknyát. Bár most már közel sem zavar annyira, ha megnézik a bőröm, mint régen, megtanultam kezelni az ilyen helyzeteket. Senki sem tökéletes. Amikor nyáron mérséklődnek a tünetek, akkor veszem csak le a hosszú ujjú ruhákat, és hordok rövidebb nadrágot vagy szoknyát. Bár most már közel sem zavar annyira, ha megnézik a bőröm, mint régen, megtanultam kezelni az ilyen helyzeteket. Senki sem tökéletes.

- mesél az elfogadás folyamatáról.

Gyerekként persze sokkal nehezebb, többen komoly lelki válságba kerülnek a betegség miatt. A stressz és a depresszió ráadásul az egyik legerősebb kiváltó okai a tünetek súlyosbodásának. "Bár nagyon szerettem úszni, amikor 14 évesen először megjelentek a tünetek, lassan abbahagytam. Először a hajamnál jelentek meg foltok, később a könyököm környékén, majd a lábszáramon. Nem akartam megvárni, hogy megjegyzéseket tegyenek, vagy attól féljenek, hogy valami fertőző betegségem van, és ne engedjenek be a medencébe".

Pszoriázis kezelési lehetőségei krémek, kenőcsök közvetlenül az érintett bőrterületen használva

fényterápia, melynek hatására az érintett bőrsejtek szaporodása lelassul, így javítva a bőr állapotát

gyógyszeres terápia

súlyosabb tünetek esetén pedig különböző biológiai terápiák érhetőek el, amivel akár teljes tünetmentesség is lehetséges

Többnyire megértőek voltak

Amikor kezdtek egyre feltűnőbbé válni a foltok, nem járt többet rendszeresen uszodába, de fodrászhoz sem szívesen, neki is magyarázkodni kellett, akárcsak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, tanároknak, osztálytársaknak. "Szerencsére a környezetemben többnyire megértőek voltak, de néha elkaptam egy-egy rosszindulatú megjegyzést, igyekeztem figyelmen kívül hagyni, vagy csak magamban rágódtam rajta. Ma már sokszor nem térek ki az ilyen helyzetek elől, bár az is igaz, hogy egy középkorú nőnek kevésbé szúrnak oda, mint egy tinédzsernek."

Nem vagyunk fertőzőek!

Erika elmondta, hogy az emberek főleg a fertőzésveszélytől félnek. Sokszor még attól is, hogy a buszon ugyanarra az ülésre üljenek le, ahol előttük egy pikkelysömörös ült. Sok ilyen történetet osztanak meg egymással a különböző fórumokon és csoportokban is.

Sokakat érintő bőrbetegség, kezelése bonyolult. Ezért övezi számos tévhit, amelyekre alábbi összeállításunkban válaszolunk. 7 tévhit a pikkelysömörről

"Az évek során rájöttem, hogy a tünetek elrejtésénél fontosabb, hogy beszéljünk róla. Egyrészt azért, hogy minél többen megismerjék ezt a betegséget, és kevésbé féljenek a fertőzésveszélytől, másrészt pedig azért, mert nekünk is segít, ha kibeszélhetjük magunkból a problémáinkat. Ha elnyomjuk, akkor sokkal nehezebb elfogadnunk az állapotunkat és saját magunkat is. Ha pedig magunkat sem tudjuk elfogadni, hogyan várhatjuk el, hogy mások elfogadjanak minket?"

Ember a bőr alatt

Pikkelysömörrel nem csak az olyan hétköznapi tevékenységek jelentenek problémát, mint például az utazás, vagy az úszás, a baráti és párkapcsolatok kialakítása is hatással van. Viszont ez a betegség egy nagyon komoly szűrő arra nézve, hogy kik azok, akik valóban önmagunkért és nem a külsőnkért szeretnek minket.