Ha rosszul mosunk fogat, ez történhet

A bőrön megjelenő, változatos kiterjedésű vörös foltok a pikkelysömör jellegzetes tünetei, amelyeket sok ember jól ismerhet, hiszen Magyarországon is több százezer embert érint valamilyen mértékben ez a bőrprobléma. Súlyossága változó lehet, bizonyos időszakokban a panaszok felerősödnek, de időnként szinte teljesen tünetmentessé is válhat a betegség. Ezt számos tényező befolyásolhatja a stressztől az időjáráson át különböző társbetegségekig. Egy friss tanulmány szerint a nem megfelelő szájhigiénia is súlyosbítja a kellemetlen bőrtüneteket.

Ezért fontos a helyes szájápolás

A pikkelysömör (más néven pszoriázis) egy krónikus betegség, amely azimmunrendszernem megfelelő működése miatt alakul ki. Bőrünk hámsejtjei normális esetben a többrétegű hám legalsó rétegében "születnek", majd lassan a bőrfelszín felé vándorolnak és végül észrevétlen hámlással leválnak. Psoriasisban ez a hámsejtvándorlás többszörösére felgyorsul, a hámsejtek pedig fehér foltokként állak össze a bőrfelszínen. Hogy pontosan miért történik ez, azt nem tudni, de annyi már biztos, hogy valamilyen immunológiai reakció gyorsítja fel a folyamatot.

A pikkelysömör tüneteit is felerősítheti a nem megfelelő fog- és szájápolás. Fotó: iStock

Hogy a kutatók jobban megértsék a betegség hátterét, a szájban található baktériumok összességét vizsgálták meg meg, az ott található mikrobiom ugyanis az egyik legösszetettebb a szervezetünkben, és hatással lehet a pszoriázisra is. Összesen 265 embert vizsgáltak ehhez meg, közülük 100-nál jelentkeztek a pikkelysömör tünetei, a 165 fős kontrollcsoportot azonban nem érintette a bőrbetegség. Minden résztvevőnek fogorvosi vizsgálaton kellett részt vennie, ahol az ínyük és fogazatuk állapotát is felmérték. Az eredmények szerint a rosszabb szájhigiénia a pikkelysömör tüneteit is felerősíti, jóval súlyosabb panaszai voltak ugyanis azoknak az embereknek, akiknek a fogazata és ínye rosszabb állapotban volt.

Összefüggést találtak a bőrtünetek, illetve az étkezési szokások között is. Azoknál az embereknél például, akik sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, jellemzően a pszoriázis tünetei is enyhébbek. Ezek az eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek szerint az életmódnak jelentős szerepe van a pikkelysömör kialakulásában és a panaszok mértékében.

