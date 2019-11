Ezek a betegségek társulhatnak a pikkelysömörhöz

Dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza szerint aki pikkelysömörrel küzd, érdemes kivizsgáltatnia magát, hogy nincs-e a bőrbetegségén kívül egyéb belszervi betegsége.

A túlsúly komoly rizikófaktor

Van összefüggés ametabolikus szindrómaelemei és a pikkelysömör közt - áll a kutatási eredményekben. Egy izlandi munkacsoport 6549 páciens adatait dolgozta fel, akiknél apikkelysömörelőfordulása 4 % volt. A betegek átlagéletkora 39 év, átlagos testtömeg-indexük pedig 28. A testtömeg-index vagy BMI nem más, mint a testsúlyból és a magasságból kiszámolt hányados, amely elhelyez egy adott személyt az alultápláltság-elhízás skálán. (Igaz, a testzsír-százalékra és az izom-zsír arányra ebből a számból nem lehet következtetni.) A 28-as BMI érték túlsúlyra utal.

Hasi elhízás

Az eredmények szerint a pikkelysömörös betegek 40 %-a mutatta a metabolikus szindróma (elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas vérzsír-szint) tüneteit, míg a psoriasisban nem szenvedő páciensek körében ez 23% volt. A metabolikus szindrómában szenvedő pikkelysömörös betegek 63%-ára a hasi elhízás volt jellemző, 44%-ban pedig a magas trigliceridszint. A triglicerid a növényi olajak és az állati zsiradékok fő összetevője, a vérben mért magas trigliceridszint pedig hajlamossá tehet az érelmeszesedésre és a szívinfarktusra is.

A szakértők szerint elmondható, hogy a pikkelysömörös betegeknél kétszer gyakoribb a metabolikus szindróma előfordulása kortól, nemtől, rassztól függetlenül a pikkelysömörben nem szenvedő populációhoz képest. Ezt a tényezőt tehát mindenképpen érdemes számításba venni a psoriasis kezelésénél, és fontos felhívni a betegek figyelmét az életmódváltás szükségességére. E téren nem lehet eléggé hangsúlyozni a modern életmód-orvoslás jelentőségét.

Az orvosi kezelés a psoriasis típusától függ

A pikkelysömörnek több típusát különböztetjük meg:

a plakkos típusnál csak bizonyos testrészeken jelentkeznek a tünetek

a guttált formánál testszerte jelen vannak a foltok

az inverz típusnál a hajlatokban láthatóak a vörös, hámló területek.

a pustulosus formában elsősorban a tenyereken és a talpakon jelentkeznek nedvező hólyagok, hámlás és vörösség

a körmöt érintő pikkelysömörre a köröm pattogzása vagy gödrök kialakulása jellemző, a köröm akár le is válhat a körömágyról, megvastagodhat és/vagy sárgára, barnára színeződhet

a hajas fejbőrt érintő formánál a fejbőrön jelentkeznek a tünetek

az erythrodermiás psoriasis a legsúlyosabb, amikor az egész test vörössé, gyulladttá válik

"Leggyakrabban a plakkos típusú psoriasist diagnosztizáljuk, amikor elsősorban a könyökök, térdek területén, végtagok feszítő felszínén jelennek meg vörös alapon viaszfehér, hámló, elszarusodó foltok. Vannak azonban olyan esetek is, amelyek nem járnak ilyen feltűnő bőrtünetekkel. Előfordul, hogy a pikkelysömör csak a hajas fejbőrön vagy csak a körmökön jelentkezik, és sajnos sok esetben ízületi gyulladással is járhat. Ez a betegség nem összetévesztendő a reumás ízületi gyulladással, a különbség vérvizsgálattal mutatható ki" - ismerteti dr. Rózsa Annamária.

"A betegség a szarutermelő sejtek túlburjánzásával, fokozott működésével, ezáltal a bőr fokozott elszarusodásával jár, és egyelőre nem gyógyítható. A kezelések éppen ezért a tünetek csökkentését célozzák, tulajdonképpen a tünetmentességet szeretnénk elérni hosszú távon."

A kortikoszteroid-, szalicilsav- és D-vitamin-származékot tartalmazó kenőcsök mind alkalmazhatóak a pikkelysömör helyi kezelésében, kiterjedt esetben pedig jó hatású lehet az UV fototerápia is. Súlyos, kiterjedt psoriasis esetén, illetve ha a betegség jelentősen rontja a beteg életminőségét, szóba jön szisztémás belsőleges terápia is, amely akár éveken át tartó teljes tünetmentességet is eredményezhet. A kezelés azonban nemcsak a zavaró külső panaszok miatt fontos, a Journal of Cardiology című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a psoriasisban szenvedő betegeknek érdemes nagyobb figyelmet fordítaniuk a szívbetegség kockázatára is, mivel esetükben nagyobb az artériaelzáródás valószínűsége, mint a pikkelysömörben nem szenvedő emberekben. Vagyis a pácienseknek a bőrgyógyászati kezelés mellett adott esetben érdemes belgyógyászati szűréseket is végeztetniük.