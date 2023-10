Undorító víz folyik a csapokból Berettyóújfalun

Panaszkodnak a Berettyóújfaluban élők a csapvíz minőségére: Az RTL Híradó beszámolója szerint van, hogy már-már kólaszínű a víz a lerakódásoktól, de kosszal és lárvákkal teli vízszűrőt és kifejlett kukacokat is videóztak a vízben a helyiek.

A ruhák is kisárgulnak benne

Egy berettyóújfalui családanya a népegészségügyhöz fordult, mert azt mondja, egy éve zavaros időnként az ivóvíz. A vízművek szerint hálózatmosás van, ezért más a víz színe. A Nemzeti Vízművektől azt írták, folyamatosan figyelik a víz minőségét és szerintük a helyenként előforduló elszíneződések esztétikai jellegűek, nem károsak az egészségre.

A közelben lévő szeghalmiak is panaszkodtak a vízminőségre, elmondásuk szerint szinte ihatatlan, még a fehér ruhák is besárgulnak, miután kimossák őket. A helyi polgármester szerint itt is a csöveket mossák át.

A „következő években, évtizedekben” indulhat a fejlesztés

A Magyar Víziközmű Szövetség szerint a településeken jelentkező problémák az elöregedő vezetékrendszerek miatt vannak. Fejleszteni kellene, ennek kapcsán azonban az illetékes minisztérium az alábbi választ küldte meg a híradónak: nagyszabású rekonstrukciós programon dolgoznak, ami a következő években, évtizedekben indulhat.