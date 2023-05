Rengeteg pénzt buknak a háziorvosok

Több mint kétezer olyan magyar háziorvosról lehet tudni, aki havonta akár százezer forintnál is többet veszít az idén bevezetett finanszírozási rendszerrel. A probléma tehát a háziorvosok harmadát érinti ilyen súlyosan, de valamennyi veszteséggel minden második háziorvos számolhat – írta meg a 444 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) áprilisi táblázata alapján.

Sok orvos jár rosszul az új finanszírozási rendszerrel. Fotó: Getty Images

A gyermekorvosoknál még rosszabb a helyzet

A házi gyermekorvosok körében még súlyosabb a probléma. A szakemberek 70 százaléka biztosan veszít valamennyit az új finanszírozási szabályok miatt, 50 százalék ráadásul százezer forintnál magasabb összegtől esik el így. „Akik százezer forintnál többet buknak, egyelőre nem érzik a veszteséget, mert három hónapig kompenzációt kapnak” – jegyezte meg a 444. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke, Nagy Ákos azonban korábban azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy ez a kompenzálás csak elodázza a problémát.

A NEAK friss adatai szerint egyébként jelenleg több mint 700 háziorvosi, valamint 200-nál több fogorvosi praxis áll betöltetlenül Magyarországon.

Ez a baj az új rendszerrel az orvosok szerint

Ahogy már nálunk is olvashattad, az orvosok véleménye szerint az új rendszerben olyan feltételek alapján ítélik meg a teljesítményüket, amelyeket ők szakemberként nem is igazán tudnak befolyásolni. Egy névtelenül megszólalt házi gyermekorvos az RTL híradójának például arról beszélt korábban: egyáltalán nem a háziorvosokon múlik, hogy egy anya anyatejjel táplálja-e a csecsemőjét, mégis az a gyermekorvos kap majd magasabb összeget, akinek a körzetében több szoptató anya van. De az a háziorvos is nagyobb finanszírozásra számíthat majd, aki nem ír fel antibiotikumot ír pácienseinek, vagy aki több költségtérítéses védőoltást ad be.

A hatékonyságmérés fejlesztésével, valamint a jobb teljesítményre való ösztönzéssel egyébként az orvoskamara is egyetért. A mérőszámokról azonban úgy véli, nem kizárólag az orvos teljesítményét tükrözik, hanem egyebek mellett azt is, hogy az adott körzethez tartozó páciensek mennyire nyitottak oltásokra vagy szűrővizsgálatokra.

