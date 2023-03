„Sok házi gyermekorvos most ingyen dolgozik”

„Nekünk a célunk a folyamatos és megfelelő betegellátás” – mondta egy neve elhallgatását kérő gyermekorvos az RTL híradójának. Véleménye szerint ezt jelzi az is, hogy több kollégája önkéntesen is elvállalta az ügyeletet – „csak azért, hogy működjön” –, pedig nem kap érte plusz pénzt. A háziorvosok jelentős része egyébként még csak alá sem írta az új ügyeleti szerződést az Országos Mentőszolgálattal.

Durva változásokat hozott az új rendszer

Korábban volt hétvégente gyermekorvosi ügyelet a járási székhelyeken is, de ez most az új ügyeleti rendszer miatt megszűnt. A járási székhelyeken ezentúl már csak vegyes körzeti ügyeletet fognak biztosítani. Ez azt jelenti, hogy az éppen beosztott ügyeletes orvos fogja a felnőtteket és a gyerekeket is ellátni. Nem lesz ugyanis kifejezetten gyermekszakorvosi ügyelet, csak a megyeszékhelyeken.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tehát ez a következőképpen néz ki: Gyermekszakorvosi járóbeteg ügyeletet csak Nyíregyházán biztosítanak. Ha tehát egy mátészalkai lakos hozzászokott, hogy ha hétvégén lett beteg a gyermeke, akkor el tudta vinni őt gyermekszakorvoshoz az ügyeletre, annak most jelentős változást hoz az új rendszer. A vegyes körzetekben ugyanis olyanok is fognak ügyelni, akik – a szakember megfogalmazása szerint – „az életükben nem láttak még beteg gyereket, legfeljebb a sajátjukat”.

A praxisok működése is kérdésessé válik

A fenti helyzetet tetézi, hogy áprilistól elég komoly megvonásokra is lehet majd számítani a háziorvosi praxisok finanszírozását illetően. Az RTL-nek nyilatkozó orvos szerint ez átlagosan 300-500 ezer forinttal kevesebb pénzt jelent majd, így viszont nagyon nehezen lehet majd továbbműködtetni a praxisokat. Bevezetnek viszont egy olyan teljesítménybérezést, amely a szakember szerint teljesíthetetlen elemekhez köti a többletfizetés elérését.

„Például az, hogy egy anya anyatejjel táplálja-e a csecsemőjét, az nem rajtunk múlik. Márpedig az indikátorrendszerben ez finanszírozás alapját képezi” – magyarázta. De példaként említette azt is, hogy az a háziorvos is több pénzt kaphat, aki minél kevesebb antibiotikumot ír fel pácienseinek, vagy aki több nem kötelező védőoltást – tehát fizetős – ad be a gyerekeknek.

