„Remélem, hamarosan találkozunk” - üzente a kórházból Gálvölgyi

Ahogy mi is megírtuk, két hete súlyos állapotban került kórházba Gálvölgyi János. A színművészt az intenzív osztályon ápolták, lélegeztetőgépre is kellett kapcsolni - állapota azonban sokat javult, melynek kapcsán a lánya osztott meg jó híreket a közösségi oldalon.

A színész alábbi rövid üzenetét tolmácsolta Facebookos oldalán Gálvölgyi Dorka: “Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kis mértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk” - üzente Gálvölgyi János.

