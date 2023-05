Reagáltak a mentők a Gálvölgyi János miatti gyűlölködésre

Mint azt megírtuk, múlt szerdán súlyos állapotban szállították kórházba Gálvölgyi Jánost. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészhez a mentőket is riasztották, de miután egy órán keresztül hiába vártak rájuk, maga a család vitte be autóval a Városmajori Szívklinikára. Az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálatot rendelt el az ügyben, amely megállapította, hogy hibásan mérlegelt a mentésirányító, amikor az esetet nem az életveszélyes kategóriába sorolta be.

Miután számos támadás érte a történtek okán a napokban, az Országos Mentőszolgálat hétfő délelőtt a közösségi médiában reagált a kritikákra. Mint írják, az életmentők bajtársi közösségét nemes cél, a segíteni akarás köti össze. A mentősök hivatásként tekintenek munkájukra, amelyet a legmagasabb szakmai színvonalon szolgálnak – tekintet nélkül a betegek társadalmi, vallási, etnikai vagy egyéb hovatartozására.

„Egy ismert művész esete kapcsán vétett irányítói hiba miatt ezt most több médium is kétségbe vonta és politikai támadást indítottak a mentőszolgálat ellen. Ezzel azt a hamis látszatot keltik, hogy a bajtársak nem tesznek meg mindent a betegekért, és megkérdőjelezik a mentők szakértelmét, amellyel évente 1,2 millió rászorulónak segítenek” – olvasható a posztban. Hozzáteszik: „az Országos Mentőszolgálat bajtársai továbbra is legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végzik munkájukat és segítenek MINDEN RÁSZORULÓNAK!”

