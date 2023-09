Októbertől ezekben a megyékben indul az új ügyeleti rendszer

A háziorvosi ügyeletet felváltó új rendszer elsőként idén februárban Hajdú-Bihar megyében indult el, azóta pedig további nyolc megye csatlakozott a programhoz – legutóbb szeptember elsejétől Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megye. A mentőszolgálat honlapján közzétett tervezet szerint az októberi három csatlakozó után novembertől Zala, Somogy és Bács-Kiskun, decembertől pedig Vas és Nógrád megyében is elérhetővé válik az ügyelet a betegek számára. Fejér megye és Pest ugyanakkor leghamarabb a jövő elején jön majd csupán sorra.

Az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon hívható. Vészhelyzet esetén továbbra is a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, egyéb egészségügyi panaszokkal azonban az ügyelethez fordulhatunk a munkaidőn túli időszakban. Az ügyeletet hétköznapokon 16 és 22 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között háziorvosok látják el a kijelölt ellátóhelyeken. Hétköznap 22 óra és reggel 8 óra, illetve hétvégén és ünnepnapokon 14 óra és reggel 8 óra között a mentőszolgálat biztosítja az ügyeletet. Az ügyeleti számot hívva a betegek vagy telefonon kapnak tanácsot panaszaik kezeléséhez, vagy ha szükséges, ügyeleti kocsit küldenek ki hozzájuk. Életveszély esetén pedig azonnal riasztják a mentőket. Az ügyeleti ellátóhelyekre emellett személyesen is be lehet menni.

Októbertól Csongrád-Csanád megyén belül az alábbi városokban működik majd ügyeleti rendelés:

Csongrád,

Hódmezővásárhely,

Kistelek,

Makó,

Mórahalom,

Szeged,

Szentes

éjszakai és ünnepnapi ügyelet: Hódmezővásárhely, Szeged, Szentes

Heves megyében az alábbi városokban lesz elérhető az ügyeleti rendelés:

Eger,

Gyöngyös,

Hatvan,

Heves,

Pétervására

éjszakai és ünnepnapi ügyelet: Eger, Gyöngyös, Hatvan, Heves

Tolna megyében ezekben a városokban indul ügyelet:

Bonyhád,

Dombóvár,

Paks,

Szekszárd,

Tamási,

Tolna

éjszakai és ünnepnapi ügyelet: Dombóvár, Paks, Szekszárd

