Ki van írva a házszámod? Ezen akár az életed is múlhat!

„Talán nem is gondolnánk, de egy házszám is menthet életet. Sok esetben azonban még mindig nem egyértelmű, hogy a házszám feltüntetése nemcsak a futároknak, hanem a mentősöknek is nagy segítséget jelent baj esetén” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mint írják: a jól láthatóan kihelyezett házszám megkönnyíti és gyorsabbá teheti a segítség megérkezését.

2022-ben az mentőszolgálat és a Magyar Posta közös kampánnyal is igyekezett felhívni a figyelmet a hiányos címek pótlására. Bár a „Segíts, hogy megtaláljunk” kampány hatására sokak pótolták a hiányosságot, még mindig vannak kivételek és ebből adódó nehézségek. Tüntesd fel tehát a házszámodat, írd ki a neved a kapucsengőre vagy a levélszekrényre és időnként ellenőrizd, működik-e a csengőd – kérik a mentősök.

Sokan nincsenek tisztában azzal, mikor is szükséges kihívni a mentőt, sőt az sem ritka, hogy viccből tárcsázzák. Mutatjuk, mikor hívd ki a mentőt.

Nyitókép: Getty Images