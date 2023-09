Mától újabb 3 megyében változik az ügyeleti rendszer

Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém vármegye is csatlakozott az új, egységes rendszerben biztosított ügyeleti alapellátási rendszerhez. Az új háziorvosi, alapellátási ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is 1830, amelynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló. A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap délután 16 és reggel 8 óra között, szombaton és vasárnap, illetve ünnepnapon is egész nap hívható – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).

Életveszély esetén azonnal mentőt küldenek a helyszínre. Fotó: Getty Images

Marad a 112 is

Közleményükből az is kiderül, hogy a mentők vészhelyzeti telefonszáma nem változik, baleset, vagy más közvetlen életveszély esetén továbbra is a 112 hívásával kell segítséget kérni. Az ügyeleti telephelyek listája, az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének a csatlakozó vármegyékre vonatkozó részletei a www.mentok.hu/ugyelet címen is elérhetőek.