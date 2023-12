„A mentők gyors segítségét kérték szombat (december 2-a) reggel a XVI. kerületbe egy 38. hetében levő kismamához, akinél szülési fájdalmak jelentkeztek” – olvasható az Országos Mentőszolgálat közelmúltbeli Facebook-posztjában. Mint írták, a mentők perceken belül kiértek a helyszínre, és miután megvizsgálták a 35 év körüli nőt, helyesen úgy döntöttek, hogy már nincs idő kórházba szállítani őt.

Nem mindennapi szüléshez hívták a mentőket. Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Otthonszülés lett a vége

A mentők tehát végül levezették a szülés a család otthonában. „Az életmentők pillanatok alatt előkészültek és komplett »szülőszobává« alakították át az apró hálószobát, miközben a Peter Cerny koraszülött rohamkocsija is elindult a helyszínre” – számoltak be róla.

Volt még egy kis váratlan meglepetés

Nem sokkal a szülés megindulása után kiderült, hogy a köldökzsinór a csecsemő nyaka köré tekeredett. A hírtől igencsak megrémül a család, a helyszínen lévő rutinos mentőtisztet azonban nem ijesztette meg a váratlan helyzet.

A harmadik nyomásra már meg is születhetett Viktória, aki azonnal felsírt. Végül a boldog anyukát és az egészséges újszülöttet is stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők” – írták a posztban.

A bejegyzéshez egyébként több tucatnyi hozzászólás érkezett, amelyben gratuláltak a mentőknek, a babának és az anyának pedig jó egészséget kívántak. Volt azonban olyan is, aki saját tapasztalatát is megosztotta. „Nálam is ez volt 1985-ben, a körzeti orvosom vezette le a szülést” – emlékezett vissza Hegyaljai Józsefné.