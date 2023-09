Meginnád a borod, ha belefulladt egy muslica?

A muslicák rothadó élelmiszerekkel táplálkoznak, így aztán főként szeméttárolók, komposztládák, csatornák környezetében fordulnak elő nagy számban. A lebomló élelmiszereket rengeteg mikroorganizmus népesíti be, amelyek a muslicák testére tapadva bárhova eljuthatnak, ahova csak az apró rovarok következő állomásukként leszállnak. Mint azt Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa írja a The Conversation oldalán megjelent cikkében, e mikrobák közé tartoznak olyan baktériumok, mint az Escherichia coli, Listeria, Shigella és Salmonella. Ezek mindegyike súlyos fertőzést okozhat még az egészséges szervezetben megtelepedve is. Logikusnak tűnik tehát, hogy amikor a vacsorához kitöltött borban észreveszünk egy döglött muslicát, a biztonság kedvéért inkább öntsük is ki azonnal az egészet a mosogatóba, nehogy baj legyen belőle. Vagy mégsem?

A szakértő szerint nem menthetetlen a bor akkor sem, ha muslica fullad bele. Fotó: HáziPatika.com

Nem baktériumoknak való vidék

„Tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy így csak elpocsékolnánk egy pohár finom bort” – szögezi le Freestone. Először is érdemes ugyanis figyelembe venni, hogy a bornak viszonylag magas, fajtától függően 8-14 százalék körüli az alkoholtartalma, illetve a pH-értéke is csupán 4-5 közötti, tehát savas kémhatású. Az alkoholról közismert, hogy remekül gátolja a kórokozók szaporodását, részben ez is az oka annak, hogy a borok olyan sokáig elállnak. Emellett laboratóriumi vizsgálatok is igazolják, hogy amennyiben a bor alkoholtartalma olyan szerves savakkal társul, mint például az almasav, akkor képes gátat szabni az E. Coli és a Salmonella fejlődésének.

Szintén fontos szempont, hogy ahhoz, hogy a muslicák által behurcolt bakteriális szennyeződés valóban fertőzéshez vezethessen, a kórokozóknak megfelelő számban és metabolikusan is megfelelő állapotban kell jelen lenniük az italban. A legtöbben azonban ügyelnek arra, hogy a bort előre behűtve fogyasszák, ami az ételfertőzést kiváltani képes baktériumok jelentős része, illetve anyagcseréjük számára egyfajta sokkot okoz, alapjaiban ellehetetlenítve a szaporodásukat. De még ha hűtetlenül isszuk is a bort, amelybe a muslica közvetítésével elegendő mennyiségű baktérium került, Freestone szerint a kórokozók nagy valószínűséggel akkor is túlzottan nagy károsodást szenvednének el, elveszítve fertőzőképességüket, mert a borok összes fajtája eleve természetes antibakteriális hatással bír – hőmérséklettől függetlenül.

Maga a muslica sem ártalmas

Tegyük fel azonban, hogy mégis életben marad néhány mikroba, amelyek az elfogyasztott borral együtt bejutnak a szervezetünkbe. Nos, az igazi horror csak ott kezdődik számukra! Az ételfertőzést kiváltó kórokozók általában rendkívül érzékenyek a savas környezetre, így aztán a gyomorsav a DNS-üket károsítva hamar kiirtja őket. Emellett szembe kell nézniük egyéb pusztító kihívásokkal is, kezdve az emésztőenzimektől a nyálkahártya csapdát jelentő váladékán át egészen az örökké éber immunrendszerig. „A rovarok által közvetített baktériumok aligha tudnak ilyen körülmények között fertőzést okozni. Hacsak nem vagy baktériumfóbiás, azt javaslom, hogy szedd ki a muslicát, majd idd meg a bort” – mondja a szakértő. „Sőt, ha szeretnél egy kis extra fehérjét, akár még le is nyelheted a muslicát. A bor ízére az se lenne kihatással, ha egyszerre több is belefulladna. Az emésztőrendszered pedig éppúgy fel fogja dolgozni, ahogy azt bármilyen más fehérjével is tenné. Egészségünkre!”