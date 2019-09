Megfázás: mikor menjünk orvoshoz?

Mikor forduljunk orvoshoz nátha vagy megfázás esetén? A kérdésre Dr. Holpert Valéria, a Fül-orrgégeközpont orvosa válaszol.

A szövődmények megelőzése

A megfázás leggyakoribb tünetei: tüsszentés, eldugult orr

száraz torok, torokfájás köhögés, rekedt hang

enyhe láz

enyhe fejfájás Ritkábban izomfájdalom, hidegrázás, szemvörösség, gyengeség, étvágycsökkentés és extrém kimerültség is jelentkezhet.

Néhány embernél megbetegedés esetén hiányoznak a jellegzetes náthás tünetek, míg másoknál komolyabb, akár antibiotikus kezelést is igénylő szövődmények is kialakulhatnak egy megfázást követően. "Náthából kialakulhat akár a fület és az orrmelléküregeket érintő bakteriális felülfertőződés is. A szövődmények a leggyakrabban 6 év alatti gyermekeknél, idősebbeknél, krónikus betegeknél és dohányosok körében fordulnak elő. Ahhoz, hogy ezt megelőzzük, fontos a nátha megfelelő kezelése, illetve, hogy tudjuk, mikor van szükség orvosi segítségre" - mondja a szakember.

Ha egy hét alatt sem javulunk, menjünk orvoshoz! Fotó: iStock

A nátha kezelése

Az antibiotikumok vírusok ellen hatástalanok, így nátha esetén - ha nem áll fenn bakteriális felülfertőzés miatt szövődmény - felesleges szedni. A megfázáson tehát csak tüneti kezeléssel tudunk segíteni. Fontos, hogy pihenjünk sokat és igyunk a megszokottnál több folyadékot. Jó szolgálatot tehet a torokfertőtlenítő tabletta és az orrspray, de szükség esetén fájdalomcsillapító is alkalmazható. Az orrdugulást a levegő párásításával és illóolajok belélegzésével is enyhíthetjük. A betegtájékoztatóban leírt adagolás szerint alkalmazva a forró italporok is segíthetnek. Ezeken kívül azimmunrendszertámogatása is kulcsfontosságú: megelőzés céljából is hasznos a D- és C-vitamin, illetve acinktartalmú táplálékkiegészítők szedése.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A nátha általában 7-10 napig tart. Azonban van, akinél csak pár nap, másoknál pedig akár két hét is lehet a teljes gyógyulás. Ez egyénfüggő, de az életmód - például az alvásidő és a dohányzás - is befolyásolhatja. Néhány tünet akár hetekkel gyógyulás után is megmaradhat, például az elhúzódó, makacs száraz köhögés. "Orvoshoz akkor javasolt fordulni, ha a tüneteink az első pár napban nem szűnnek, hanem fokozódnak vagy újabbak jelennek meg. Ha a javulás 7-10 nap után sem észlelhető, akkor mindenképp vizsgáltassuk ki magunkat" - magyarázta a szakember.

Meddig fertőz?

A megfázás tünetei nem jelennek meg azonnal, a lappangási időszak akár 1-3 nap is lehet. A személy azonban már ez idő alatt is, illetve a betegség első 4-5 napjában tovább adhatja a vírust. Fontos, hogy a cseppfertőzés - köhögés, tüsszentés és orrfújás - mellett a betegség tárgyakkal is átadható, a náthát okozó vírusok ugyanis a szervezeten kívül akár néhány órán keresztül életképesek lehetnek. A kilincs, a távirányító és evőeszközök is afertőzésforrásai lehetnek.