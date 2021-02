Koronavírus: ekkora az orosz vakcina hatékonysága

Szentiványi Mátyás szerint az egyes korcsoportokban nem voltak különbségek a hatékonyságban. Az orosz vakcinának - amelyet az idősebb korosztályt érintően is vizsgáltak -, csak alsó korhatára van és 18 év felett mindenkinek beadható - közölte.

Minden kérdésükre választ kaptak

A szakember arról is beszélt, hogy a Szputnyik V magyarországi engedélyezési folyamata november közepén kezdődött. Ennek során az OGYÉI-nél áttekintették a dokumentációt, szakértőket vontak be, megtekintették az oroszországi gyártóhelyet, és kérdéseket tettek fel a gyártónak. Minden kérdésükre választ kaptak, így január 20-án engedélyezték az orosz vakcinát. Az OGYÉI főigazgatója hangsúlyozta, a közeljövőben az Európai Unióban is benyújtják a Szputnyik V engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat. Várhatóan pár hónap alatt lezárulhat az uniós engedélyezési folyamat - tette hozzá.

A kínai vakcinagyárat is megtekintették

Szentiványi Mátyás elmondta, az OGYÉI már a kínai vakcinagyárat is megtekintette. Meggyőződtek arról, hogy a gyár korszerű, modern, nagy mennyiségben és jó minőségben képes gyártani. A szakember emlékeztetett továbbá, hogy a Sinopharm vakcina hatásmechanizmusa hasonló, mint a Magyarországon régóta használt influenza elleni oltásnak.

