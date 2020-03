Koronavírus: az orvosokat erre kötelezhetik

Mit jelent a hatósági házi karantén? Részletek itt.

Amennyiben egy egészségügyi intézmény a válsághelyzet miatt fellépő többletfeladatait csak további dolgozók bevonásával tudja ellátni, úgy az intézmény vezetője a megyei kormányhivatalnál jelezheti, hogy plusz dolgozókra van szüksége - derül ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) összefoglalójából. Ha a kormányhivatal úgy dönt, hogy a felmerülő igény valós, akkor utasítja egy másik egészségügyi intézmény vezetőjét, hogy rendeljen ki dolgozókat a felmerülő feladatok ellátásra. A kirendelés vonatkozhat konkrét személyekre vagy meghatározott számú, megfelelő képzettségű egészségügyi dolgozókra egyaránt. A kirendelés történhet írásban és - sürgős esetben - szóban is.

Szükség esetén a válsághelyzet kezelésére rendelhetnek ki egészségügyi dolgozókat. Fotó: Getty Images

A kirendelt dolgozók munkaideje nem haladhatja meg a napi 12 órát. A kirendelés mindaddig eltart, amíg az adott intézménynek szüksége van a kirendelt dolgozókra a válsághelyzet miatti többletfeladatok ellátásához. Fontos, hogy nem lehet kirendelni egy egészségügyi dolgozót, ha

várandós,

három év alatti gyermeket nevel,

tizenhat év alatti gyermeket nevel egyedül,

egy hozzátartozóját tartósan, személyesen gondozza,

legalább 50 százalékos egészségkárosodással küzd,

vagy ha az Országos Mentőszolgálat olyan szervezeti egységénél dolgozik, amely egyébként is a válsághelyzet felszámolásában működik közre.

Amennyiben valaki ilyen esetekben megtagadja a munka felvételét, munkajogi következményekkel számolhat, így fegyelmi felelősségre vonással és - végső soron - elbocsátással. Egészen más a helyzet ugyanakkor, ha a kormány esetleg ideiglenesen polgári védelmi szolgálat ellátását rendeli el a közeljövőben. Ebben az esetben a kötelezettség megtagadása már bűntettnek fog minősülni, így akár három év szabadságvesztéssel is büntethető lesz.

Mi a polgári védelmi szolgálat?

A polgári védelmi szolgálat alapkötelezettség, amely minden 18 év feletti, de még nyugdíjkorhatár alatti állampolgárra vonatkozik. Lényege, hogy részt kell venni az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmében. Veszélyhelyzetben a kormány rendkívüli szabályokat vezethet be, beleértve az ideiglenes polgári védelmi szolgálat ellátását is. Gyakorlati oldalról az orvosok, egészségügyi szakdolgozók, a mentőszolgálat és a betegszállító szervezet dolgozói esetében ez annyit tesz, hogy az amúgy is szokásos tevékenységüket kell folytatniuk. Az előírtak szerinti helyen meg kell jelenni, majd ott ellátni az előírt feladatot, azaz logikusan betegeket kell gyógyítani, ápolni, szállítani.

A polgári védelmi szolgálat csak kivételes esetekben tagadható meg, így például akkor, ha egy érintett egészségügyi dolgozó a kötelezettség teljesítésével saját vagy mások életét sodorná veszélybe, illetve testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki. Mentesül a polgári védelmi kötelezettség alól, aki

elérte a nyugdíjkorhatárt,

várandós,

hatévesnél fiatalabb gyermeket nevelő anya,

tizennégy éves fiatalabb gyermeket nevel egyedül,

három vagy több tizennégy év alatti gyermeket nevel,

állandó ápolásra szoruló egyenesági rokont vagy házastársat közös háztartásban egyedül lát el.

