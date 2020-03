Koronavírus: karanténnál ezt kell kiragasztani az ajtóra

Hogyan hat a karantén az érintettek lelki világára? Részletek itt.

Ilyen hatósági házi karanténra kötelezik már azokat a magyar állampolgárokat is, akik például Olaszországból érkeznek most az ország területére, még akkor is, ha tünetmentesek - olvasható a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon. A magyar határ átlépésekor kötelező egészségügyi vizsgálaton esnek át. Mentővel szállítják kórházba, akinél az egészségügyi vizsgálat koronavírus-fertőzés gyanúját mutatja ki. Azok pedig, akiknél afertőzésgyanúja nem merül fel, 14 napig kötelesek lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat.

Fertőzésgyanú esetén házi karanténra kötelezhetik az érintetteket a hatóságok. Fotó: Getty Images

Maradva a példánál, az a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az Olaszországból hazatérő magyar állampolgárnak a határátkelőhelyeken a rendőrség átad egy hatósági kötelezést, ami alapján neki hatósági házi karanténban kell maradnia 14 napra. Otthona bejárati ajtajára köteles kiragasztani a számára átadott hatósági figyelmeztető feliratot, az úgynevezett "piros lapot". A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását ezután a rendőrség ellenőrzi.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt nem hagyhatja el otthonát. Nem fogadhat vendéget sem, továbbá köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközeit, textíliáit használni, valamint azokat otthonában tisztítani és tárolni. Olyan légúti tünetek megjelenése esetén pedig, mint a láz, köhögés és légszomj, köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni, majd a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

A hatósági házi karanténről az alábbi tájékoztató lapot kell kiragasztani a bejárati ajtóra.

