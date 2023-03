Kórházba került a pápa, megvan a diagnózis

A Vatikán közölte, hogy a katolikus egyházfőnél légúti gyulladást állapítottak meg, ami miatt néhány napig kórházban kell maradnia kezelésre. A pápa az utóbbi napokban légzési nehézségekre panaszkodott, az elvégzett vizsgálatok alapján nem fertőződött meg koronavírussal.

A pápa még decemberben közölte: már előkészítette lemondólevelét arra az esetre, ha egészségügyi okok miatt többé nem lenne képes ellátni feladatait. Fotó: Getty Images

Felkészült a lemondásra

A 86 éves egyházfőt a Vatikántól nem messze lévő Gemelli-klinikára szállították, ahol 2021-ben vastagbélszűkület miatt is műtötték. Ferenc pápa mélyen meghatódott a sok jókívánságtól, és háláját fejezte ki az imádságokért. A pápa egyébként több mint egy éve térdproblémákkal küzd, és bár emiatt többször jelent meg kerekesszékben a nyilvánosság előtt, mind ez idáig nem egyezett bele a műtétbe. Az elutasítást azzal indokolta, hogy szervezete nem reagált jól az altatásra a korábbi műtétje alatt. Pár nappal ezelőtt azonban nagy örömmel számolt be arról, hogy közel egy év után újra fel tudott állni a kerekesszékéből, és bár segédeszközzel, de saját lábán közlekedik. Súlyos térdproblémáján egyebek mellett a lágylézerterápia segített, amely igen komoly fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással is bír.

