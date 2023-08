Életmentő lehet a két másodperces szabály

Az öt másodperces szabályról már biztosan te is hallottál, és talán azt is tudod, hogy egyáltalán nem igaz, hogy bátran megeheted földre esett ételt, ha azt öt másodpercen belül felveszed. Egy másik tanácsot, a két másodperces szabályt azonban valóban érdemes lenne betartanod a biztonságod érdekében. Mutatjuk, pontosan miről is van szó.