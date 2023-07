„A türelem és a szabályok betartása vezetés közben is fontos, hiszen kellő önmérséklettel számos konfliktushelyzetet vagy balesetet megelőzhetsz” – olvasható az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Facebook-posztjában, amelyben a nyári biztonságos közlekedéshez adnak tanácsot. Mint kiemelték, a körültekintő vezetés természetesen nemcsak nyáron, hanem egész évben nagyon fontos. Hiszen „az utak biztonságosak, az emberek teszik őket veszélyessé”.

Az alábbiakban bemutatjuk, milyen fontos szabályokat fogalmaztak meg a mentők eddigi figyelemfelhívő bejegyzéseikben a biztonságos utazás kapcsán.

Balesetek sajnos nyáron is történhetnek, jobb az óvatosság. Fotó: Getty Images

Ne a képernyőre figyelj, hanem az útra!

Az egyik legfontosabb szabály, hogy vezetés közben ne a telefon kijelzőjén, hanem az úton tartsd a szemed! Menet közben tehát tilos a mobilodat – vagy a GPS-t – nyomkodni. Ha ugyanis a képernyőre meredsz, akkor hosszú másodpercek át gyakorlatilag „vakon” vezetsz, ez pedig rendkívül balesetveszélyes.

Ne felejtsd el a bekapcsolni az övet!

Azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy akár elől, akár hátul utazol, egy balszerencsés helyzetben a biztonsági öv megmentheti az életedet – nem véletlenül kötelező. Ennek ellenére – az alapítvány által idézett adatok szerint – az első ülésen utazva a magyarok csupán 88 százaléka, a hátul ülőknek pedig mindössze 57 százaléka köti be magát. Ráadásul csak a szülők 60 százaléka alkalmaz az életkornak megfelelő biztonsági rendszert a gyermekek épségének megóvása érdekében.

Az autóban akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, ha bekötjük a biztonsági övet. Ezt elméletileg mindenki tudja, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szabályt könnyen felrúgjuk, ha csak a szomszéd utcáig vagy egy másik parkolóhelyig megyünk. Időnként még akkor is hajlamosak vagyunk szemet hunyni a mulasztás felett, ha gyermekünk biztonsága a tét.

A nyári motorozáshoz is húzz védőruhát!

Egy másik posztban azt is kiemelték, hogy bár a nyári melegben nagy lehet a kísértés, hogy kényelmes, lenge ruhában és papucsban pattanj motorra, a védőruházat ilyenkor is életmentő lehet. A bukósisak mellett tehát a megfelelő, teljes testet fedő védőruházat viselése is nagyon fontos – igen, még kánikulában is.