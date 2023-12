Folyton fázol? Pajzsmirigy-betegséget jelezhet

Hogy pontosan mi köze a pajzsmirigynek a hőszabályozáshoz, és hogyan orvosolható a probléma, arra dr. Mutnéfalvy Zoltán az Endokrinközpont endokrinológus, belgyógyász szakorvosa ad magyarázatot.

Apró, de fontos szervünk

Igen aprócska szervünk a pajzsmirigy, mégis rendkívül fontos szerepet tölt be az emberi szervezet működtetésében. Alig van olyan szervünk, testi funkciónk, amelyet ne befolyásolnának a pajzsmirigyhormonok (T3, T4). Ezek szabályozzák többek között az anyagcserét, ezzel segítve megfelelő szinten tartani a testhőmérsékletet. Érthető tehát, hogy ha a pajzsmirigy működésében zavar támad, az sok szervünk működésére, szervezetünk sokféle funkciójára, így például az anyagcserére is negatívan hat – mondja dr. Mutnéfalvy Zoltán.

Az összhang a lényeg

Az emberi test hőszabályozása a hipotalamuszban kezdődik, ez az agyi terület felelős a test egyensúlyi állapotának fenntartásáért, a homeosztázis koordinálásáért. Egy másik fontos szerv, az agyalapi mirigy pedig azáltal játszik szerepet a hőszabályozásban, hogy jeleket küld a pajzsmirigynek, hogyan szabályozza a szervezet anyagcseréjét. A pajzsmirigynek megfelelő mennyiségű T4 (tiroxin) és T3 (trijód-tironin) hormont kell termelnie a szervezeten belüli energiafelhasználáshoz, a zsírok és szénhidrátok lebontásához, más szóval a kalóriaégestéshez és ezzel a hőtermeléshez. A pajzsmirigy tehát ilyen módon hat a hőmérsékletszabályzásra.

Betegséget is jelezhet, ha állandóan fázunk. Fotó: Getty Images

Az alulműködés lehet a gond

Akinek a pajzsmirigye alulműködik, hypothyreosise van, annak a szervezetében nem termelődik elegendő mennyiség ezekből a hormonokból. Emiatt testük nem képes megfelelően kalóriát égetni, így hőt termelni sem. Ezért híznak – vagy sikertelenek a fogyókúrákkal – akkor is, ha alig esznek, és szenvednek az átlagnál jobban a hidegtől, de akár már a hűvösebb időjárást is rosszul tolerálják. A lelassult anyagcsere ugyanis a testhőmérséklet csökkenéséhez és hidegérzékenységhez vezet. A pajzsmirigy-alulműködés a végtagok vérellátását is ronthatja, ezért a hidegintolerancia mellett pajzsmirigy-alulműködésre utalhat az is, ha valakinek folyton hidegek a kezei, lábai. Van olyan tanulmány, amely szerint az alacsony testhőmérséklet szorosan összefügg a pajzsmirigy alulműködés egyéb tüneteivel, különösen a fejfájással és a migrénnel is.

Hogyan deríthető ki az ok?

Hidegérzékenységet, intoleranciát többféle egészségügyi probléma okozhat (például diabétesz, pszoriázis és sokféle érrendszeri elváltozás), ezért fontos kideríteni, hogy pontosan mi is áll a tünetek hátterében. Célzott vérvizsgálattal megállapítható, ha a pajzsmirigy alulműködése áll a háttérben, ehhez az első lépés az endokrinológiai szakorvosi vizsgálat.

A hypothyreosis kezelhető, és ez a legfontosabb lépés a fokozott hidegérzékenységtől szenvedők esetében. A kellemetlen tünetek pajzsmirigyhormon-pótló terápiával enyhíthetők, megszüntethetők, és mivel a hypothyreosis ennél komolyabb problémákat is okoz a szervezetben, megfelelően beállított gyógyszeres kezeléssel azok is megelőzhetők, kiküszöbölhetők.

A már diagnosztizált pajzsmirigy-alulműködés esetén fontos, hogy a páciens pontosan, az orvos előírásainak megfelelően szedje a gyógyszerét. Azoknak pedig, akiknek a tünetei az időjárás hidegebbé fordulásával súlyosbodnak, érdemes orvosi kontrollra menniük, és hormonszint-ellenőrzést kérniük. Elképzelhető ugyanis, hogy szükség van a dózis emelésére – mutat rá az Endokrinközpont endokrinológus, belgyógyász szakorvosa.