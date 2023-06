Eltávolították a világ legnagyobb vesekövét – 4 hörcsögnyi a súlya

A világ legnagyobb vesekövét távolították el egy betegből Srí Lankán, a több mint 13 centiméter hosszú és 801 gramm súlyú vesekő két világrekordot is megdöntött. A Guinness World Records megerősítette, hogy a korábbi leghosszabb és legnehezebb vesekő rekordját is megdöntötte a Srí Lanka-i kő, amelyet most a colombói hadsereg kórházában távolítottak el – számol be a különleges esetről a CNN.

A műtét végeztével kiderült: az eltávolított vesekő Akkora, mint egy grapefruit, olyan hosszú, mint egy banán, és olyan nehéz, mint négy hörcsög. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Egyre gyakoribb, de megelőzhető

A vesekövek olyan szilárd anyagdarabokból állnak, amelyek genetikai és környezeti tényezők miatt kristályosodnak ki a vesében, a húgyvezetékben vagy a húgyhólyagban. A probléma viszonylag gyakori: az emberek mintegy 10 százalékát érinti életük során. Egy 2018-as tanulmány szerint a vesekövek előfordulási gyakorisága mind a férfiak, mind a nők körében növekszik az Egyesült Államokban. A vesekő diagnózisának megerősítése érdekében az orvosok olyan képalkotó eljárásokat alkalmazhatnak, mint az ultrahang vagy a CT.

A Mayo Clinic szerint napi 2-3 liter víz fogyasztása segíthet a kisebb – 3 milliméternél kisebb átmérőjű – kövek eltávolításában, mivel átöblíti a húgyutakat. A 3 milliméter átmérőjűnél nagyobb kövek eltávolításához gyakran kiterjedtebb kezelésre van szükség. Az ilyen kezelések közé tartozik a hanghullámok alkalmazása a kövek összetörésére vagy a hát alsó részén egy kis bemetszésen keresztül végzett műtét.

A vesekövek általában heves, görcsös fájdalmat okoznak, de sokszor más tünetek, vagy egyéb betegség miatt végzett hasi ultrahangvizsgálat során derül fény a tünetet nem okozó vesekőre. Kialakulásában szerepe van táplálkozási szokásoknak és nem kis részben öröklött tényezőknek. Az esetek zömében az erős fájdalmon kívül egyéb problémát nem okoz. A vesekő kialakulását bőséges folyadékfogyasztással, illetve a nátriumbevitel csökkentésével tudod leginkább megelőzni.

