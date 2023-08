Ezért ne hagyj dezodort az autóban

Ebben az évben már 288 olyan esethez riasztották a hazai tűzoltókat, amelynél gázpalackok nehezítették meg a beavatkozást. Pedig néhány szabály betartásával meg lehetne előzni a gázrobbanást – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság friss Facebook-posztjában.

Néhány szabály betartásával meg lehetne előzni a gázrobbanást. Fotó: Getty Images

Erre figyelj a vásárlás és a használat során

Fontos, hogy a propánbutángáz-palackoknak (PB-palackoknak) ép szelepe legyen, az pedig le legyen zárva. Az illegális forrásból beszerzett gázpalackok életveszélyesek lehetnek. Ha pedig a legbiztonságosabb palackokat keresed, akkor azokból érdemes választani, amelyeken egy – nem kettő vagy három – vörös színű csík fut körbe. A csíkok ugyanis a palack falvastagságára utalnak, és az egycsíkos palackok falvastagsága a legnagyobb, legalább 3 milliméter.

A használattal kapcsolatban pedig az alábbi tanácsokat fogalmazták meg a tűzoltók:

A gázkészüléket palackcsere előtt kapcsold ki, a palackot pedig zárd el!

Minden palackcserénél új tömítést használj!

Csere közben ne legyen a közelben nyílt láng!

A gázkészülék és a palack közötti nyomáscsökkentőt ne piszkáld!

A poszt alatt az egyik kommentelő extra tanácsokat is összegyűjtött. Szerinte nagyon fontos például az is, hogy az otthon vagy műhelyben tartott gázpalackok tárolóhelye minél közelebb legyen a kijárathoz, hogy egy esetleges tűz esetén mielőbb ki lehessen vinni azokat, megelőzve a berobbanást. Emellett mindenképpen legyél tisztában azzal, hogy pontosan hány gázhajtású palack van az ingatlanban és ezek hol találhatók – ezeket az információkat pedig a hozzád kiérkező tűzoltókkal is közöld, hiszen akár az életük is múlhat rajta.

A tűző napon parkoló autó nem a legjobb tárolóhely!

Olvastad már korábbi cikkünket, amelyben arra figyelmeztettünk, hogy akár 70 fok is lehet a napon álló autó belsejében? Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy nyáron miket hagysz az autóban. Az autók ablakaiban hagyott öngyújtók például felrobbanhatnak, a járművek belsejében tárolt oldószerek, hígítók, alkoholtartalmú fertőtlenítők és egyéb gyúlékony folyadékok pedig elpárolognak, szintén tűzveszélyes helyzetet teremtve.

De a gázpalackok, illetve a szintén propánbutángázt tartalmazó, úgynevezett hajtógázas dezodorok, illatosítók, rovarirtók és egyéb aeroszolos termékek tárolására sem a tűzforró autó belseje a legjobb hely. Az ilyen palackokat ugyanis tilos 40 Celsius-foknál melegebb helyen tartani, a forróságban ugyanis megnő bennük a nyomás, amely könnyen robbanáshoz vezethet.