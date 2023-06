Akár 70 fok is lehet a napon álló autó belsejében

Azzal már talán te is tisztában vagy, hogy miért tilos és életveszélyes az autóban hagyni a kisgyermekeket és a házi kedvenceket, még akár rövid időre is. Azonban sokkal nagyobb veszélyeket is rejt a tűző napon parkoló autó felhevülése, mint gondolnád.

Sose hagyd magukra gyermekeidet és házi kedvenceidet az autóban, nagy baj lehet belőle! Fotó: Getty Images

A külső hőmérséklet duplája is lehet az autóban

A napon álló autó belső tere már 20 Celsius-fokos külső hőmérséklet esetén is 46 fokosra melegszik. 30 fokban viszont már 62, 36 fokos külső hőmérsékletnél pedig 70 fokosra hevül – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mindez ráadásul a kiszáradás, a hőguta és a hőkimerülés – valamint az autóban felejtett gyermek és állat esetleges halála – mellett egyéb veszélyeket is rejthet, például a következőket:

az autók ablakaiban hagyott öngyújtók felrobbanhatnak;

az üléseken felejtett műanyag palackok és üvegtárgyak a nap sugarait nagyítóként összegyűjthetik és felerősíthetik, emiatt pedig könnyen kigyulladhat az autó;

továbbá a járművek belsejében tárolt oldószerek, hígítók, alkoholtartalmú fertőtlenítők és egyéb gyúlékony folyadékok párologni kezdenek, amely szintén tűzveszélyes.

Ezt tedd, ha autóban hagyott kutyát/gyereket látsz

A tűzoltók a fenti jó tanácsok mellett egy videót is megosztottak, amelyben bemutatják, hogy mit kell tenned, ha egy napon parkoló, zárt autóban megpillantasz egy gyereket, esetleg egy kutyát vagy más állatot.

