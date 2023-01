Brutális kórházi adósság alakulhat ki idén

A kormány 2022 decemberében összesen 55 milliárd forint tartozást fizetett ki a kórházi beszállítóknak – írja a Népszava. Ennek ellenére a Magyar Államkincstár adatai szerint 7,5 milliárd forint tartozással zárták az évet az állami intézmények, amibe azonban nem tartoznak bele az alapítványi formában működő, orvosképzést folytató egyetemek tartozásai. Ezek közül a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem együttesen 2,2 milliárd forint adósságot halmozott fel, míg a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tekintetében nincs elérhető információ.

Jelentős adósságállománnyal zárták a 2022-es évet a magyarországi kórházak. Fotó: Getty Images

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára úgy fogalmazott a lapnak: az adatokból jól látszik, hogy a helyzet tarthatatlan. Többletforrásra lenne szükség ahhoz, hogy a kórházak adósságmentesen tudjanak gazdálkodni. Az idei évben mindenképpen számolni kellene ráadásul az energiaárak növekedésével és az egyéb inflációs költségekkel. Máskülönben a tavalyi évben kialakult, hozzávetőleg 60 milliárdos adósságállomány idén akár 80 milliárdra is hízhat. Ezzel szemben a 2023-as költségvetési törvénytervezetben az egészségügyre fordítandó kiadások csupán 9 százalékkal haladják meg a 2022-es tervszámokat, ami még a tavalyi 15 százalékos inflációt sem ellensúlyozza – figyelmeztetett Rásky.

A Népszava által megkérdezett intézményvezetők arra számítanak, a tavalyi évhez hasonlóan idén is mintegy 3-5 milliárd forinttal emelkedhet majd havonta a kórházak adóssága. Azért csupán ennyivel, mert a kormányzat újabb területeket, például a műszaki-gazdasági feladatokat is központosítaná, így azok a Pénzügyminisztérium alá tartozó Központi Ellátási Feladatkezelőhöz (KEF) kerülnének. Egy kórházi gazdasági igazgató elmondta, több intézményben olyan kevés a havi finanszírozási keret, hogy a béreket is nehezen tudják kifizetni belőle. Ennél fogva a műtéti anyagok, gyógyszerek és műszerek beszerzése mindenképpen eladósodáshoz vezetne. Ezek a feladatok kerülhetnek át a KEF-hez.

