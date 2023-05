Baktériumokkal irtják a vérszívókat

Egyre melegebb van, ez pedig felgyorsítja a szúnyogok fejlődését. Ezért az elmúlt hetekben folyamatosan gyérítették a csípőszúnyoglárvákat a nagyobb folyók mentén, valamint a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségében. „Először a Tisza kisebb áradása hozott létre ideális élőhelyeket a szúnyogok számára, majd a Duna mentén is létrejöttek a tenyészőhelyek. Az árvízi szúnyogfajok a folyók mentén, az ártéren helyezik el tojásaikat, amelyek akár évekig várják a kifejlődéshez megfelelő körülményeket” – közölte oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egyre több helyen kell védekezni

A katasztrófavédelem közösségi oldalán pedig már az olvasható, hogy a hetek óta zajló gyérítést még nem hagyják abba, sőt: egyre több helyen kell védekezni a szúnyoglárvák ellen. Így az elkövetkezendő napokban a Duna és a Tisza mentén, a Tisza-tónál, továbbá Sopron és Csorna térségében gyérítik a szúnyogokat, összesen 5000 hektárnyi vízfelületen.

Ilyen módszerrel küzdenek a vérszívók ellen

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szúnyoglárvák ellen „egy baktériumok által termelt szelektív készítményt” vetnek be. Ez a szer más élőlényre nem hat, ezért élővízben is alkalmazható. „A folyadék formájú biológiai készítményt nagyobb vízfelületek esetében légi úton juttatják ki, kisebb vizekbe autóra szerelt nagynyomású permetezővel, egyes helyeken csónakról. A járművel nehezen megközelíthető helyeken háti permetezővel dolgoznak” – írták. Ez a biológiai készítmény egyébként granulátum formájában is elérhető – ezt tavasz közepétől, a növényzettel sűrűn borított területeken használják.

Így járulhatsz hozzá a védekezéshez

Mivel a biológiai készítményt nem lehet eljuttatni a magántelkeken lévő, vízzel teli vödrökbe és hordókba, a lakosság segítségére is szükség van a tenyészőhelyek felszámolásához. Azt, hogy te magad hogyan járulhatsz hozzá a csípőszúnyogok elleni védekezéshez, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) alábbi infografikájából tudhatod meg.

Magyarországon egyébként csaknem 50 csípőszúnyogfaj ismert, ám ezeknek csak egy kis része okoz problémát az embereknek.

