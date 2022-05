Bajok, melyekről nyelvünk árulkodik

Amikor az orvos ránéz a nyelvünkre, millió dolgot meg tud állapítani általános egészségi állapotunkról: van-e vírusfertőzésünk, lázunk, nincs-e túl sok stressz az életünkben, iszunk-e eleget. Ezután már pontosabban tudja, hogy mit kell kérdeznie vagy milyen laborvizsgálat támaszthatja alá a gyanúját. Éppen ezért a nyelv alapos vizsgálata arra is jó, hogy egy csomó betegséget korán, még a súlyos tünetek előtt észrevegyünk, és változtathassunk szokásainkon, vagy segítséget kérhessünk, ha szükséges.

Nyelvünk sokat elárul egészségi állapotunkról. Fotó: iStock

Az egészséges nyelv

Rózsaszín, fényes, apró ízérzékelő dudorokkal, és maximum egy vékony, fehér lepedékréteg van rajta.

Ha a nyelv maga...

...abnormálisan sima

A kopasz nyelv olyan gyulladásos állapot, amelynek során a nyelv apró kis dudorjai, papillái elhalnak, így furcsán sima, fényes lesz a nyelv felszíne. Általában autoimmun betegség okozza a papillák pusztulását, például lisztérzékenység, Candida-fertőzés vagy Sjögren-szindróma, amelynek egyik tünete a nyáltermelődés csökkenése. Mivel fájdalmas, égő érzés kísérheti - különösen savas, sós ételek fogyasztása közben -, érdemes orvossal konzultálni a lehetséges okokról és gyógymódokról.

...száraz

Szájszárazságot sok minden okozhat - leggyakrabban a hirtelen szedni kezdett gyógyszerek. Főleg az antidepresszánsoknak, a vízhajtóknak és az antiallergén szereknek van ilyen szövődményük. Nem kell azonban mindjárt a legsúlyosabbra gondolni: kiszáradás vagy hormonváltozás is állhat a háttérben (terhesség alatt, klimax idején). Ha azonban a gyógyszerváltás vagy a nagyobb folyadékbevitel nem oldja meg a gondot, akkor előfordulhat, hogy olyan komoly betegség tünete, mint a cukorbetegség, a májcirrózis vagy a Parkinson-kór, ezért ha a megnövelt folyadékmennyiség nem enyhít rajta, érdemes orvoshoz fordulni.

...durván repedezett

Ijesztő látvány, de ha nem jár fájdalommal, akkor nem kell megijedni. A nyelv maga is ráncosodik a korral, így idősebbeknél gyakori, hogy a korábban sima nyelven mély repedések jelennek meg. Bár ártalmatlan, muszáj foglalkozni vele, ugyanis ideális táptalaj lehet a baktériumok számára, ezért érdemes a szokásosnál gondosabban figyelni a szájhigiéniára: a legjobb erre a nyelvkaparós fogkefe.

...fehér

A sápadt nyelv leggyakoribb oka a dehidratáció - ilyenkor a leggyorsabban a folyadékbevitel növelésével lehet újra rózsaszínné varázsolni. De lázas,fertőző betegségekidején is jellemző látvány.

...eperpiros

Ha magas, több naposlázés kiütések kísérik, és emellett pirossá válik a talp és a tenyér (amelyről hámlani kezd a bőr pár nap múlva), akkor érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni, mert valószínű, hogy Kawasaki-kór okozza a tüneteket, amely a kisebb artériák gyulladásával jár, és különösen ötéves kor alatt gyakori. A betegség legsúlyosabb szövődménye a szív koszorúereinek gyulladása, amely csak hosszú hónapok alatt gyógyul meg teljesen. Szerencsére a betegség kezelhető, és minél hamarabb diagnosztizálja az orvos, annál valószínűbb a teljes felgyógyulás.

...málnapiros

Hirtelen magas láz, torokfájás esetén azonnal érdemes belenézni a gyerek szájába, mert ha élénkvörös a torka, a mandulája és a nyelve is, akkor azonnal orvosra és antibiotikumra van szüksége. Bár régen a skarlát súlyos, maradandó szövődményekkel járt és a beteg gyakran hosszú időre kórházba került, manapság az orvostudomány fejlődésének köszönhetően nincs ok az aggodalomra.

...vörös és duzzadt

Valószínűleg glosszitisz, azaz nyelvgyulladás áll a tünetek hátterében. Általában valamilyen kórokozó túlszaporodása okozza a fájdalmat és a furcsa színt. Érdemes orvosnak megmutatni, aki el tudja dönteni, hogy szükséges-e valamilyen gyógyszeres kezelés. Addig időlegesen kamillás öblögetéssel lehet enyhíteni a tüneteket. Mindenképpen fontos utánajárni, mert ha súlyosbodik a helyzet, akkor tályog alakulhat ki.

A szájüregi rák 7 fontos tünete: Nem gyógyuló seb,fekélya nyelven, szájüregbenNyelés közben érzett fájdalomNem múló dudor a szájban vagy a nyakonHirtelen megváltozott hang, hangszínMegmagyarázhatatlan vérzés, zsibbadás a szájbanÁllkapocs-mozgatási nehézség, fájdalomOk nélkül meglazuló fog

...tarkabarka, mint egy térkép

Valószínűleg a térképnyelvnek nevezett állapot alakult ki. Furcsán néz ki, és kicsit ijesztő is, amikor a durva, fehér foltok mellett látni a sima vörös felületeket, de nem kell aggódni: a térképnyelv nem veszélyes, bár tény, hogy a csípős, savas ételek enyhe fájdalmat okozhatnak. Általában a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a túlzásba vitt fogkrémhasználat miatti irritáció váltja ki, és minden kezelés nélkül, magától is elmúlik - igaz, előfordul, hogy csak évek múlva.

Ha a nyelven látható lepedék...

...fehér, túrószerű

Ha a lepedék vastag, és olyan, mintha aludttej borítaná a nyelvet, akkor ez a szájpenész, amely a közhiedelemmel ellentétben nem csak kisbabák betegsége. Bármikor jelentkezhet, amikor meggyengül az immunrendszer. A leggyakoribb ok az antibiotikumkezelés, a műtét utáni legyengült állapot vagy a túl sok stressz. Kezdeti állapotban az alapos nyelvkefélés, -tisztítás segíthet eltüntetni - de ha nem hozzuk helyre a belső egyensúlyt, akkor bizony visszatérhet. A savanyított ételek, a probiotikumok segíthetnek, hogy helyreálljon a bélrendszer egyensúlya - a jóga és a meditáció pedig a lelki kimerültség oldásában jelenthet sokat. Ha ezek ellenére sem múlik a probléma vagy gyakran visszatér, akkor érdemes kivizsgáltatni, mert cukorbetegség, leukémia vagy HIV-fertőzés is állhat a háttérben.

....fekete

Bár rettenetesen néz ki, valójában elég ártalmatlan állapot. Lázas betegség, antibiotikum-kezelés után előfordulhat, hogy a nyelven lévő nyúlványok túlzott növekedésnek indulnak, és dohányzás, teázás, kávézás vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is elszíneződhet a nyelv. Általában könnyedén ledörzsölhető, ha a fogak mellett a nyelvet is rendszeresen mossuk.

...sárgás, ragacsos

Többnyire bakteriálisfertőzésvagy lázas állapot okozza, illetve amikor hosszabb ideig szájon át vesszük a levegőt, ezért kiszárad a nyálkahártya és elszaporodnak benne a baktériumok. Általában minden kezelés nélkül magától is meggyógyul.

Ha a nyelven olyan furcsa dolgot látunk, mint a ...

...fehér folt

Általában irritáció következményeképp jelenik meg, amikor a sejtek abnormális növekedéssel reagálnak olyan fizikai, kémiai ingerekre, mint például a cigarettázás vagy a nyelv ideges rágcsálása. A folt az esetek többségében magától visszafejlődik - de mindenképpen érdemes orvosnak megmutatni, mert előfordulhat, hogy elrákosodik.

...fájdalmas dudor

Nem kell aggódni miatta, általában mechanikai ingerlés, leggyakrabban harapás okozza a fájdalmat. Mivel az ember szája álmában is mozog, időnként előfordul, hogy úgy harapja meg magát, hogy nem is emlékszik rá. De oka lehet az is, ha idegen anyag kerül a szájüregbe, például fogimplantátum vagy műfogsor. Egy-két hét alatt nyomtalanul el szokott múlni.

...kemény duzzanat

Mivel nem fájdalmas, az emberek többsége hajlamos legyinteni rá - pedig a szájüregi rák a nyelven vagy akár alatta szokott megjelenni. Ha a piros vagy fehér duzzanat 1-2 hét alatt nem múlik el magától, mindenképpen érdemes megmutatni orvosnak.

...fognyomok a nyelv peremén

Ez arra utal, hogy felborult a szervezet vízháztartása, és az egész testben, mint azt a nyelv mutatja, pang a folyadék. Érdemes orvoshoz fordulni, mert leggyakrabban a vese vagy a mellékvese zavara okozza.

Ha kisebb lesz a nyelv...

Furcsa tünet - de előfordulhat. Általában a dehidratáció az oka - amint növeli valaki a folyadékbevitelt, elmúlik. Ha mégsem, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

Ha nagyobb lesz a nyelv...

Ha hirtelen kezd el megduzzadni a nyelv, akkor valószínűleg allergiás reakció okozza a tüneteket. Ilyenkor azonnal orvoshoz kell menni, mert ha nem áll meg a növekedés, a nyelv elzárhatja a légutakat. Más a helyzet, amikor lassacskán, de érzékelhetően lesz egyre nagyobb az ember nyelve, míg végül olyan naggyá válik, hogy amikor kinyújtja az ember, eléri a szájak szélét: ilyenkor ajánlott pajzsmirigyvizsgálatot végeztetni, mert alulműködés lehet a háttérben.

Ha csíp és ég a nyelv...

A leggyakoribb oka a fogkrémallergia. Általában az egyik fő összetevő, a habzásért felelő sodium-lauril-szulfát okozza a tüneteket. Hirtelen alakul ki, de sajnos nem lehet elmulasztani: egyszerűen más, adalékmentes fogkrémet kell találni.

A cikk a Nők Lapja Egészség 2017. októberi számában jelent meg.