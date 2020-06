Az orvosok nagy része még nincs kész a szolgálatra

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője pénteken jelentette be, hogy június 15-étől nagyrészt visszaáll a hazai egészségügyi rendszer a koronavírus-járvány előtti üzemmódba. Bár időpontot továbbra is kell telefonon előre egyeztetni, már minden szükséges vizsgálatot és műtétet elvégeznek az összes intézményben, a legtöbb kórházban pedig a látogatási tilalmat is feloldották.

A magyar fertőzöttek többsége nő Az eddig regisztrált magyar koronavírus-fertőzöttek 45 százaléka 65 év feletti, 57 százalékuk nő - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Részletek itt.

Ám az, hogy eltörölték a korlátozásokat, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden egy csapásra megoldódik. A MOK alelnöke, Álmos Péter az ATV Start című műsorában ma reggel arról beszélt, hogy a kollégáik jelentős része nincs szolgálatra készen. Véleménye szerint még mindig tart a járványhelyzet, ráadásul az orvosok jó része 65 év feletti, vagyis a veszélyeztetett korosztályba tartozik. Egy részüket elbocsátották, más részükkel pedig nem tudnak új szerződést kötni, mert minden ilyen miniszteri engedélyhez kötött - jelentette ki.

Álmos Péter hozzátette, hogy azt nem tudni pontosan, hányan vannak hasonló helyzetben, de nagyságrendileg több száz orvos nem fog tudni most munkába állni. A probléma pedig a háziorvosi és szakorvosi ellátást is érinti.