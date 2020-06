Koronavírus: a magyar fertőzöttek többsége nő

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Magyarországon jelenleg 1028 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, közben viszont 2485-en már gyógyultan távozhattak a kórházakból. Így a COVID-19-ből felgyógyultak száma immár csaknem 2,5-szerese az aktív fertőzöttekének - emelte ki a tisztifőorvos.

A koronavírus-járvány fellángolásának veszélyét hordozza magában a nyaralási szezon a kórokozó behurcolásának kockázata miatt. A részletekért kattintson ide!

Jelenleg 100 ezer főre 41 koronavírus-fertőzött és 6 halott jut itthon. Ez az arány továbbra is Budapesten, illetve Komárom-Esztergom, Zala, Fejér és Pest megyében a legmagasabb. A legtöbb fertőzöttet az év 15., a legtöbb áldozatot pedig a 16. hetén regisztrálták. A múlt héten összesen 62 új esetről és 15 elhunytról számolt be az operatív törzs. A tisztifőorvos kitért arra is, hogy 30 év alatti elhunytat itthon még nem regisztráltak, a gyermekek esetében pedig az általános tapasztalatok szerint enyhébb lefolyású a COVID-19 nevű betegség.

Krasznai Erika ápolónő a fővárosi Szent János Kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Újabb enyhítések az egészségügyben

Az egészségügyi ellátások újraindulásával kapcsolatban Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a korábban, a koronavírus-fertőzöttek ellátásának biztosítása érdekében felszabadított ágyak 80 százaléka újra használható. Hozzátette, mindenkinek az a célja, hogy a járvány miatt elhalasztott ellátásokat és beavatkozásokat minél előbb pótolni lehessen. Megemlítette továbbá, hogy a házi és szakorvosi ellátásban megszűnik az a korábbi korlátozás is, amely szerint óránként maximum 4 beteget láthatnak el. Az előzetes telefonos bejelentkezés azonban továbbra is kötelező.

Nyitnak a könyvtárak

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy mától már a fővárosban is megtarthatók a házasságkötések és temetések utáni családi összejövetelek, amennyiben a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. Emellett a mai naptól országszerte megnyitottak koronavírus-járvány miatt korábban bezárt könyvtárak is. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

Az egész násznépet tesztelték koronavírusra egy győri lagzi előtt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!