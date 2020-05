Állandóan fáradt, és nem tudja, miért?

vashiány (vérszegénység)

alvási apnoe szindróma (alvásfüggő légzészavar)

fertőző betegségek

anyagcsere-betegségek

rákos megbetegedés

pszichológiai okok

vitaminhiány

derítsük ki az alváshiány okát (pl. munkahelyi stressz)

figyeljük meg, elmúlik-e egy pár órás, napközben beiktatott alvás után

ügyeljen a megfelelő folyadékpótlásra (nap 1,5 liter) és a kiegyensúlyozott, vitamindús étrendre

reggel egy hideg zuhannyal kezdjünk, és figyeljük meg, elmúlik-e

maradjunk aktívak fizikailag, ez javítja a vérkeringést és csökkenti a fáradtságot

ha a tünetek nem javulnak, forduljunk orvoshoz, aki segít az okokat tisztázni.

A folyamatos fáradtság betegségek előjele is lehet

Ha pedig tartósan megvonjuk a pihenést a szervezettől krónikus fáradtság jelentkezhet, ami koncentrációs problémákhoz, fokozott érzékenységhez, ingerlékenységhez, a fájdalom-tűrőképesség csökkenéséhez és égető érzéshez vezethet a szemekben. Ez a legyengült állapot ragyogó táptalajt nyújt a különböző betegségek megjelenésének. Érdemes a tünetek között összefüggést keresni az orvossal,Persze nem biztos, hogy komoly a baj, ezt viszont a lehető legegyszerűbben lehet letesztelni:Ha az előbbi, akkor természetes okai vannak az érzésnek, aggodalomra semmi ok, aludjuk ki magunkat. Ha mindig fáradtak vagyunk, ezeket azA fáradtságnak azonban nemcsak fizikai, hanem pszichológiai okai is lehetnek. Ez akkor szúrható ki a legkönnyebben, amikor a levertségetkíséri, sőt, maga a depresszió is az okok között szerepelhet. A depressziós emberek gyakran szenvednek álmatlanságban, gyakran ébrednek fel az éjszaka közepén, állandóan fáradtnak és kimerültnek érzik magukat. Ilyenkor érdemes pszichológiai segítséget keresni.is lehet az állandó fáradtság oka, ha a vérképzés károsodott a csontvelőben, és kevesebb oxigénszállító vörösvértest képződik. Ezen kívül a B12-vitamin, a folsav vagy a vas hiánya is okozhat vérszegénységet . Utóbbi a vérszegénység leggyakoribb oka, ami az anémiás esetek háromnegyedét jelenti.A vas nélkülözhetetlen a vérképzéshez, mivel az oxigén megkötéséért felelősfontos alkotóeleme. Ha pedig kevesebb oxigén jut az agyba, fáradtságot okoz. A szervezet vastartalmán az, a hús, a tojás és a tej, a teljes kiőrlésű gabonák, és a hüvelyesek is tartalmaznak jelentős mennyiségű vasat. Érdemes C-vitamint is szedni hozzá, mivel segíti a nyomelem felszívódását.Zavarhatják a nyugodt alvást, ezt nevezzük alvási apnoe szindrómának , ami a garat ismételt elzáródását jelenti. Ezt a garat izomzatának ellazulása okozhatja, ami akadályozza a levegőáramlást. Akár egy percig is tarthat, mire levegő után kapkodva felébredünk.Ez azonban nem minden esetben történik meg, az agy viszont nem kap elegendő oxigént, ami napközben állandó fáradtsághoz vezet. Aa felkelés utáni fejfájás és szédülés, a szájszárazság és az éjszakai izzadás, hangos horkolás . Az alvási apnoe fő oka az elhízás, az alkoholfogyasztás és az elgyengült nyakizmok. Fertőző betegség (pl. influenza, tüdőgyulladás, mirigyes láz, vagy akár malária és AIDS) is legyengítheti a szervezetet, amely a kór elleni küzdelem miatt nem tud regenerálódni alvás közben. Ez persze a szervezet ellenálló-képességétől is függ. Minden esetben fáradtsággal jár a(narkolepszia vagy trypanosomiasis), melynek második szakaszában súlyosan felborul az alvási-ébrenléti ciklus. Ez a neurológiai rendellenesség naponta többször hirtelen alvási rohamokkal és az izomtónus elveszítésével jelentkezik.