Hogyan aludjunk jobban?

- ezek az ideális hálószoba jellemzői. Sötétítő függönyökkel tudunk védekezni a nem kívánt fénytől, dupla- vagy tripla ablaküveggel pedig a zajoktól. Füldugót is használhatunk természetesen vagy akár igénybe vehetünk egy olyan "fehér zaj" -gépet, amely nyugtató hangokat kelt vagy egyes források szerint agyhullámainkat is módosítja, hogy könnyebben tudjunk elaludni Ha tehetjük,a laptopot, az okostelefont és más készüléket sem - az ezek által sugárzott fény ugyanis könnyen módosíthatja belső óránk működését, ráadásul ezek használata közben jobban felébredünk , úgyhogy az ágyba bújva már nagyon nem ezekkel kellene foglalkoznunk.Töltsünk időt a szabadban, még egy felhősebb, nem annyira derűs napon is! Ennek következtében ugyanis belső óránk pontosabban fog működni:és felébredni . Szerencsés, ha ébredésünk első 20 percét ilyen természetes fényben tudjuk tölteni: nyissuk ki az ablakot, húzzuk el a függönyt!Sokat, fűszereset, zsírosat nem érdemes vacsorára enni, emiatt ugyanis nehezebben tudunk aludni:, nem pedig azzal, hogy ki tudjuk magunkat pihenni . A vacsorát lehetőleg lefekvés előtt egy pár órával fejezzük be. Ha még éhesek maradunk utána, olyat együnk, amiben triptofán van, ennek hatására ugyanis több nyugtató hatású szerotonint termelünk: ilyen például a mandula-banán kombináció vagy teljes kiőrlésű kekszek egy kis sajttal. Ha inni szeretnénk valamit: a kamillatea remekül nyugtat például lefekvés előtt!Kávét, teát, csokoládét és ébresztő üdítőitalokat 4-6 órával lefekvés előtt már ne nagyon igyunk. A nikotin és a cigarettában található más, úgyhogy az esti dohányzást se erőltessük, ha egy módunk van rá. Egy pohár bor vagy egy koktél (vagy kettő, vagy három) után álmosabbak lehetünk, az igaz, de pár óra alvás után az alkohol stimuláló hatást kelt bennünk, így sokkal kisebb ingerekre is gyorsabban felriadhatunk, ezért nem tanácsos 1-2 pohárnál többet inni egy nyugodt éjszaka előtt.A sportolás és az edzés is biztosíthatja számunkra a jobb alvást, de fontos, hogy mikor tesszük mindezt. Fejezzük be az intenzív testedzést késő délutánra, hogy testhőmérsékletünk, szívverésünk és egyéb funkcióink normálisra álljanak be az alvás idejére . Az amerikai National Sleep Foundation egy felmérése szerint azok alszanak a legjobban, akik intenzívvégzik.Ha csak tehetjük, ne végezzünk semmi ébresztőt vagy intenzívet lefekvés előtt és felzaklató beszélgetéseinket se ekkorra időzítsük. A fizikailag és pszichológiailag stresszes cselekvések ugyanistestünkben, aminek hatására felébredünk. Ragaszkodjunk inkább valamilyen relaxáló rutinhoz : legyen az fürdő, jóga, nyugtató zene, bármi más, ami lenyugtat minket. Ezek közben az is segíthet, ha a fényeket lejjebb vesszük, élesebb fényben ugyanis könnyebben ébrenmaradunk.Ha kidőlünk egy fél órára vagy egy órára napközben, az olykor. Délután érdemes az ilyen pihenőket beiktatni és ezek ne legyenek hosszabbak fél óránál!