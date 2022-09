A munkahely is öngyilkosságba kergethet

A WHO globális egészségügyi kérdésként tekint az öngyilkosságra, amelyben minden korosztály, nem és régió egyaránt érintett, de a fiatalok különösen veszélyeztetettek; a közlekedési balesetek után ez a harmadik vezető halálok a 15 és 19 év közöttiek körében. "2020-ban már sajnálatos statisztikai adatok mutatkoztak: jelentősen többen lettek öngyilkosok, mint 2019-ben" – olvasható az NMHH közleményében.

Az öngyilkosság a harmadik vezető halálok a 15 és 19 év közöttiek körében. Fotó: Getty Images

A WHO adataira hivatkozva azt írták, hogy világszerte évente körülbelül 800 ezer ember oltja ki a saját életét, és még ennél is többen tesznek kísérletet erre. Az öngyilkossági kísérletig viszont általában nem egyetlen tényező vezet, hanem több, szerencsétlen esemény sorozata. Többnyire a hosszan tartó, kilátástalan helyzetek eredménye lehet.

Az öngyilkosságok mögött sokszor valamilyen pszichés betegség áll, de nagyon gyakori, hogy a közvetlen előzmény egy krízishelyzet, amivel az egyén képtelen egyedül megbirkózni. Az utolsó csepp tizenéves korban lehet egy szakítás, egy rossz bizonyítvány, iskolai vagy munkahelyi kudarc. Az öngyilkossági kísérleteket rendszerint jellemző viselkedés vagy éppen viselkedésváltozás előzi meg, például hangulati ingadozás vagy a reménytelenség érzése.

Egyre több tizenéves küzd önagresszív gondolatokkal

Az NMHH minden felnőtt közös felelősségének nevezte, hogy észrevegyék, ha egy kamasz, egy fiatal bajban van, és – mint hangsúlyozták – „ehhez kapcsolódni kell hozzájuk, beszélgetni kell nyitottan, ítélkezéstől mentesen”. Beszámoltak arról is, hogy a Kék Vonal által működtetett lelkisegély-szolgálat tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan emelkedik azon tizenévesek száma, akik önagresszív gondolatok, késztetések miatt kérnek az anonim csatornákon segítséget. Sok gyereknek nincs más, aki segíthet, mert a család és az iskola nem biztonságos közeg számukra.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány adatai alapján tavaly több mint kétezer hívásban jelent meg a családon belüli erőszak témája, beleértve a szülők közötti párkapcsolati konfliktust és a fizikai gyermekbántalmazás eseteit is. A koronavírus miatti bezártság és a fokozott online jelenlét is számos veszélyt jelent.

Az NMHH kitért arra is, hogy a szakemberek szerint az elmúlt két évben a középiskolás korosztály mentális egészsége nagyon aggasztó állapotba került, miközben „hatalmas kapacitáshiánnyal” küzdenek az iskolapszichológusok, családsegítő központok munkatársai és a gyermekpszichiátriák. Az öngyilkosság megelőzésében a család és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek mellett egyébként hatalmas jelentősége van a közösségi és a hagyományos média szereplőinek is – ugyanakkor tragikus károkat is tudnak okozni. Egy, az öngyilkosságról szóló tartalom lehet kifejezetten veszélyes, utánzásra motiváló vagy a prevenciót szolgáló.

A testület felhívta a figyelmet arra, hogy az NMHH Internet Hotline felületén lehet bejelenteni azokat a tartalmakat, amelyek károsak vagy veszélyesek lehetnek a kiskorúak fejlődésére. A média munkatársai pedig a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány honlapján találhatnak ajánlásokat az öngyilkossági hírekről szóló konstruktív tájékoztatáshoz.

