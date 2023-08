"A kutyámat se fektetném ezekre a betegágyakra"

Az egészségügyi dolgozók munkájában a létszámhiány után a nem megfelelő kórházi körülmények okozzák a legnagyobb frusztrációt. Leginkább az ápolók szenvednek a sokszor mostoha állapotok következményeitől, ráadásul a betegek ellátását megnehezítő körülmények, hiányosságok a régi mellett több megújult intézményben is jelen vannak – elemzi az Infostart a Trend International friss, országos, az egészségügyi dolgozók véleményét összegző kutatását.

Sokan rendkívül rossz minőségű ágyakon fekve "gyógyulnak". Fotó: Getty Images

Jobb körülmények – gyorsabb gyógyulás

A vizsgálatból kiderült: szoros összefüggés van a gyógyítás minősége és a kórházi fertőzések veszélye, valamint a létesítmények higiénés, műszaki és fizikai állapota között. Főleg az ápolók számára okoznak súlyos problémákat az olyan, elsőre talán kevésbé feltűnő dolgok, mint a liftek meghibásodása, az ágyak rossz minősége vagy a klimatizálás és szellőztetés hiányosságai. A régi, nem emelhető vagy nem gurítható kórházi ágyak miatt például sokkal körülményesebb a betegek kötözése, mosdatása vagy forgatása. Az egyik ápoló azt mondja: "olyan ágyakon fekszenek a betegek, hogy én még a kutyámat sem fektetném rá". Előfordul, hogy csak úgy tudják kitolni az ágyat a kórteremből, hogy leveszik az ajtót, különben nem fér ki.

Az elromlott liftek is alaposan megkeserítik a dolgozók életét. Ha a lift nem működik, az katasztrófa, mert ha nem tudják időben leszállítani a műtőből az őrzőbe a beteget, abból súlyos problémák lehetnek. Ilyenkor kézben viszik őket. Klímák hiányában a kánikulában sokszor nedves törölközőkkel kell hűteni a betegeket, a melegben "a betegekről és a nővérekről is folyik a víz, ilyenkor persze a betegek is ingerültek" – jellemezte a helyzetet egy ápoló. A fertőzés veszélyét pedig növeli, hogy gyakran alapvető higiéniai eszközök (takarítóeszközök, szappan, WC-papír, WC-kefe) hiányoznak az osztályokról.