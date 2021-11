Télen ezért lehet rosszabb a menstruáció

Télen a nappalok rövidebbek és szürkébbek, amitől a legtöbbünknek rossz hangulata lesz - ha pedig ehhez a fásultsághoz, szomorúsághoz hozzáadjuk azokat a hormonális változásokat, amelyek a menstruációs ciklus alatt történnek, nem csoda, hogy minden sötétebbnek tűnik egy kicsit. A tél ugyanakkor nemcsak a hangulatunkra van hatással. Tudományosan igazolt, hogy magát a ciklust is (negatív irányba) befolyásolhatja. De mi áll ennek a hátterében, és milyen változások esetén érdemes orvoshoz fordulni? A Standard dr. Preethi Daniel belgyógyászt kérdezte a témában.

A tél "mellékhatásai"

10+1 intim tanács a piros betűs napokra.

Az egyik ok, amiért télen sokkal jobban próbára tesz minket a menzesz, a napfény hiánya. A hideg hónapokban kevesebbet süt a nap, aminek számtalan negatív hatása lehet, csökken például a D-vitamin, illetve a dopamin szintje is. Pedig ezek a hormonok (a D-vitamin ugyanis nem vitamin, hanem egy hormonszerű előanyag) javítják a hangulatot, a koncentrációt, sőt, segítségükkel motiváltabbak is lehetünk. Nem meglepő tehát, hogy télen nemcsak fokozódnak a menstruációhoz köthető hangulatingadozások, de nehezebben is tarthatóak kordában - magyarázta dr. Preethi.

A tél valóban negatív hatással van a menstruációra. Fotó: Getty Images

Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy télen több időt töltünk a négy fal között, kevesebbet mozgunk és többet eszünk. Ez összességében ronthat a premenstruációs tüneteken: szakemberek szerint az aktívabb életet élő nőknek sokkal szabályosabb és kezelhetőbb a ciklusuk, mint azoknak, akik alig mozognak.

A tél a ciklus hosszára is hatással lehet. Egy 2011-ben publikált tanulmányból kiderült, hogy a vizsgált alanyoknál nyáron - a téli időszakhoz képest - megnövekedett a hormonelválasztás, gyakoribbá vált az ovuláció és a ciklusok 0,9 nappal rövidültek. Mindezt egyébként azoknál a nőknél is kimutatták, akik melegebb éghajlaton éltek, szemben a hidegebb éghajlaton élőkkel.

Mi adhat okot aggodalomra?

Összességében elmondható tehát, hogy teljesen normális, ha a téli időszakban némiképp megváltozik a ciklusunk. Amennyiben viszont annyira rossz a hangulatunk, hogy még a számunkra kedves tevékenységekhez sincs semmi kedvünk, érdemes lehet felkeresni egy szakembert. Elképzelhető ugyanis, hogy szezonális affektív zavarról vagy depresszióról van szó, amely betegségeket kezelni kell - figyelmeztetett dr. Preethi. Az is bajt jelezhet, ha télen egyáltalán nem menstruálunk, vagy ha túlságosan felerősödik a vérzésünk: aki ilyet tapasztal, mindenképpen jelentkezzen be az orvosához.